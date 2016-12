Neue Wohnungen werden geplant Das Interesse an Wohnraum in der Uhrenstadt ist offenbar ungebrochen. Die Stadt befasste sich mit drei Anträgen.

Obwohl Glashütte kein ausgewiesenes Neubaugebiet hat, ist die Stadt offenbar bei privaten Wohnhaus-Investoren interessant. In der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses mussten sich dessen Mitglieder mit drei Vorhaben befassen, die sich in der Planung beziehungsweise Vorplanung befinden. So plant ein Cunnersdorfer, am Ortsausgang Richtung Schlottwitz eine bestehende Lagerhalle zu Wohnungen umzubauen. Zudem soll dort ein Nebengebäude errichtet werden.

Der Ausschuss erteilte der Bauvoranfrage das gemeindliche Einvernehmen. Dieses gab es auch zu der Anfrage eines potenziellen Investors, der am Platz der AWG in Schlottwitz einen Altbau abreißen und durch ein neues Einfamilienhaus ersetzen möchte. Grünes Licht gab der Ausschuss auch einem potenziellen Häuselbauer, der an der Einmündung Schlossgasse/Grimmsche Hauptstraße ein Einfamilienhaus errichten möchte. Das letzte Wort zu diesen Anfragen hat allerdings das Bauamt des Pirnaer Landratsamtes. (SZ/mb)

