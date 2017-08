Neue Wohnungen in der Braustraße Ein Unternehmer bringt wieder Leben in zwei leerstehende Häuser. Dafür muss ein Gebäude allerdings weichen.

Die Sanierung der Häuser in der Braustraße geht zügig voran. © Norbert Millauer

Die hohen Gebäude an der Braustraße 8 und 7b sind dicht verhangen. Trotzdem kann man die schönen Giebel am Dach bereits erkennen. Eine Flex kreischt sich gerade durch einen Sandsteinblock, der Bagger liefert neue Steine an, überall sind Bauarbeiter. Die Häuser werden saniert und zu Wohnungen ausgebaut. Das teilt Eigentümer Olaf Großer mit. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin realisiert der Unternehmer aus Langenhennersdorf das Projekt. Die Häuser sind seit mehreren Jahren unbewohnt und standen zum Verkauf. Nach einer Besichtigung schlug das Paar 2015 zu. „Ausschlaggebend war die günstige Lage. Das Zentrum ist nah, Kindergärten und Schulen sind fußläufig zu erreichen. Es gibt eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr“, erklärt Großer. Und ganz wichtig: Weder bei dem Hochwasser von 2002 noch während der Flut von 2013 waren die Gebäude betroffen.

Insgesamt entstehen sieben Mietwohnungen in der Größe von 50 bis 110 Quadratmetern. Dabei handelt es sich um Zwei- bis Vierraum-Quartiere, für die die Grundrisse verändert wurden. Fachleute haben die zwei Gebäude bereits komplett entkernt und ein neues Dach aufgesetzt.

Großer und seine Lebensgefährtin legen Wert auf einen gehobenen Standard. So erhält jede Wohnung ein Balkon beziehungsweise eine Terrasse; einige Quartiere werden mit Fußbodenheizung ausgestattet. Sorgen um einen Parkplatz müssen sich die künftigen Mieter nicht machen. Es werden ausreichend Stellplätze im Hof geschaffen, verspricht Großer. Dafür muss jedoch das Hinterhaus weichen, das vor 65 Jahren gebaut wurde. Außerdem soll ein Teil des Innenhofs begrünt werden. Der Mietpreis liegt bei circa sieben Euro pro Quadratmeter .

Strenge Auflagen gibt es für das Haus mit der Nummer 8, auf dem Denkmalschutz liegt. Das Nachbarhaus ist jünger, sodass die Fachbehörde hier keine Mitsprache hat. „Aber wir betrachten beide Gebäude als eine Einheit“, so Großer, der auch Einiges zur Geschichte weiß. Die Nummer 8 wurde 1885 errichtet. Im Keller stießen die Bauarbeiter auf ein altes Tonnengewölbe. „Die Vermutung liegt nahe, dass diese Räume früher als Stall genutzt worden sind“, meint der Eigentümer.

Die Sanierungsarbeiten, die im Spätsommer 2016 begonnen haben, sollen im kommenden Januar abgeschlossen werden. „Das ist zwar sportlich, aber wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, halten wir den Termin“, meint Olaf Großer zuversichtlich. Hoffentlich behält er Recht, denn einen Mieter gibt es bereits, der zum 1. Januar einziehen will.

Zwar möchte Großer keine konkrete Zahlen nennen, aber er investiere eine höhere sechsstellige Summe. Überhaupt scheint sich die Braustraße herauszuputzen. Denn Großers Baustelle ist nicht die einzige in der Gegend. An der Ecke Braustraße/Rosenstraße wird ebenfalls ein historisches Gebäude zu modernen Ferienwohnungen umgebaut (SZ berichtete).

