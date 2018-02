Neue Wohnungen in der alten Kita In Neusalza-Spremberg haben es Mieter schwer, ein Quartier zu finden. Das soll sich ändern. Firmenchefs hören das gern.

Der Wohnungsmarkt in Neusalza-Spremberg scheint wie leer gefegt. Wer in die idyllische Kleinstadt ziehen möchte, hat es schwer, eine attraktive, freie Wohnung zu finden. Vor allem für Familien mit Kindern ist das ein Problem. Das weiß auch Bürgermeister Matthias Lehmann (CDU) und hat eine Idee. „Wir bauen derzeit eine neue Kindertagesstätte in der Bahnhofstraße. Wenn die im Sommer fertig ist, wird die Zwergenburg am Spreepark, in der die Kinder derzeit betreut werden, frei. Und dort bauen wir dann Wohnungen rein.“ Soweit seine Gedanken. Die hat er bereits mit einem Planungsbüro erörtert, das prüfen wird, ob das überhaupt baulich zu realisieren ist.

Das Gebäude der Kindertagesstätte Zwergenburg am Spreepark befindet sich in kommunalem Eigentum. Am Dach des Gebäudes müsse sowieso etwas getan werden, sagt der Bürgermeister, es habe Reparaturbedarf. Damit das Haus nach dem Auszug der Kinder nicht leer steht und verfällt, könnte der Ausbau mit Wohnungen eine Alternative sein, die gleich mehrere Probleme löst. Denn die Stadt kann die Nachfrage nach Wohnraum vor allem für Familien nicht positiv beantworten. Es gibt keine freien kommunalen Wohnungen. Und auch der private Wohnungsmarkt gibt in Neusalza-Spremberg nicht mehr viel her.

Etwa sechs Wohneinheiten in der alten Kita, von denen jede vielleicht sogar größer als 80 Quadratmeter sein könnte, kämen dem Bürgermeister gerade recht, um die Nachfrage nach Wohnraum abfedern zu können. Er kann sich gut vorstellen, dass zumindest ein Teil dieser Quartiere sogar behindertengerecht gebaut werden könnte und mit Fahrstuhl zu erreichen ist. Noch ist das zwar nur eine Vision, aber eine, deren Realisierung nicht gänzlich unmöglich zu sein scheint.

Einige Geschäftsführer von Firmen, die in Neusalza-Spremberg ansässig sind, hätten dem Bürgermeister bereits mitgeteilt, dass mehr freie Wohnungen in der Stadt nötig seien. Die Firmen haben akuten Fachkräftebedarf, den sie nicht mehr mit Personal aus der Region stillen könnten, berichtet der Bürgermeister. Fachkräfte von andernorts anzuwerben, sei eine Sache, ihnen hier eine gute Perspektive zu bieten, eine andere. Dazu gehören neben dem attraktiven Arbeitsplatz auch medizinische Versorgung, Kinderbetreuung, Schulausbildung, Kultur- und Freizeitangebote und eben auch eine schöne Wohnung.

