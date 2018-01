Neue Wohnungen im Zentrum fertig Die Löbauer Wobau saniert 40 Wohnungen. Bald sind die ersten bezugsbereit. Der Vermieter lädt zum Tag der offenen Tür.

Die Äußere Bautzner Straße 29-31 in Löbau © Rafael Sampedro

An der Äußeren Bautzner Straße in Löbau sind die ersten der sanierten Wohnungen fertig und können besichtigt werden. Die Wohnungsverwaltung und Bau GmbH Löbau (Wobau) lädt am heutigen Donnerstag zum Tag der offenen Tür ein. Die Wobau saniert Altbauten an der Äußeren Bautzner Straße, die Gebäude sind etwa hundert Jahre alt. Dem Löbauer Großvermieter gehören mehrere Häuser an der Straße, die aus Löbaus Zentrum herausführt. Zehn Wohnungen sind nun ab Februar bezugsbereit, berichtet Ullrich Wustmann, technischer Geschäftsführer der Wobau. Weitere Wohnungen werden im Sommer fertig.

In der Zeit von 14 bis 18 Uhr können heute Interessierte das Haus an der Äußeren Bautzner Straße 31 besichtigen und einen Blick in die Wohnungen werfen, teilt Wustmann mit. Laut Plan sollen an der Äußeren Bautzner Straße insgesamt 40 neue Wohneinheiten entstehen.

Mit den Sanierungen verschwindet ein Schandfleck in Löbau. Eine Stadtentwicklungsgesellschaft hatte vor einigen Jahren vor allem den Bereich an der Äußeren Bautzner als große Problemzone ausgemacht. (SZ/rok)

