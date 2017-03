Artikelempfehlung

Neue Wohnungen im historischen Gehöft

Goes. Der ehemalige Dreiseithof am Rundling in Goes ist nicht wiederzuerkennen. Hell leuchtet jetzt die Fassade in der Sonne, das Dach wurde komplett erneuert, alle Wohnungen haben entweder einen Balkon oder eine Terrasse. Somit ist ein Schmuddelkind im Dorf verschwunden. Denn als Thomas Sommer die Anlage 2011 aus einer Zwangsversteigerung erwarb, befand sich das Anwesen in einem desolaten Zustand. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/neue-wohnungen-im-historischen-gehoeft-3641492.html