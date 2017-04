Gut zu wissen Neue Wohnungen für Senioren In Kreischa wird eine neue Wohnanlage für ältere Menschen gebaut. Der Bürgermeister hat eine große Hoffnung.

Auf dieser Wiese an der Straße Am Mühlgraben will der Pflegeanbieter Advita eine Seniorenwohnanlage bauen. Für die Fläche hatte die Gemeinde lange nach einem Käufer gesucht. Einst befand sich die Hutfabrik Schneider, später das Sachsenwerk auf dem Grundstück.



Viele Jahre hat die Gemeinde Kreischa nach einem Käufer gesucht. Die Lücke Am Mühlgraben sollte endlich wieder geschlossen werden. Einst stand die Hutfabrik Schneider auf dem Grundstück, später übernahm das Sachsenwerk die Gebäude. Nachdem sie seit der Wende leer standen, rollten im Jahr 2003 schließlich die Abrissbagger an. Seither liegt die Fläche brach. Doch nicht mehr lange. Die Gemeinde hat einen neuen Eigentümer gefunden: den Pflegeanbieter Advita. Das Berliner Unternehmen ist in Kreischa bereits mit einer Niederlassung seines ambulanten Pflegedienst vertreten, will nun auf der freien Fläche eine Senioren-Wohnanlage bauen.

Seine Pläne stellte der Geschäftsführer der Advita Pflegedienst GmbH, Matthias

Faensen, den Gemeinderäten erstmals im Mai 2016 vor, damals noch in nicht-öffentlicher Sitzung. Inzwischen sind die Pläne vorangeschritten, die Kaufverträge zur Unterzeichnung fast fertig. Knapp 320 000 Euro will die Gemeinde für das rund 5 100 Quadratmeter große Grundstück haben. Advita will darauf für schätzungsweise acht Millionen Euro Wohnraum für Senioren schaffen. Geplant sind zwei Gebäude: ein größeres Hauptgebäude zur Straße zu, dahinter ein kleineres Haus. Wie die Gebäude genau aussehen werden, steht zwar noch nicht fest. Allerdings verspricht Faensen eine aufgelockerte Häuserfront mit einem einladenden Hof, die Höhe der Gebäude wird sich an den Nachbargebäuden orientieren.

Unter dem Dach des Hauptgebäudes will Advita mehrere Angebote vereinen. So sollen etwa 50 barrierefreie Ein- bis Drei-Raum-Appartements für betreutes Wohnen entstehen. Außerdem sind eine Pflege-Wohngemeinschaft für zwölf Bewohner mit Demenz und eine Tagespflege mit 30 Plätzen geplant. Ein ambulanter Pflegedienst und eine Speiseversorgung werden auch mit einziehen. Rund 60 Mitarbeiter werden sich um die Senioren kümmern.

Ziel des Konzepts ist, die Selbstständigkeit und Selbstbestimmung der Bewohner möglichst lange zu erhalten. So können die Bewohner der Appartements und der WG je nach Bedarf Dienstleistungen buchen. Braucht der Mieter Hilfe, etwa bei der Körperpflege oder der Hauswirtschaft, so kann er den Pflegedienst in Anspruch nehmen. In der Tagespflege können die Bewohner den Tag in geselliger Runde mit anderen Hausbewohnern oder Senioren, die von außerhalb kommen, verbringen.

Zweite Einrichtung im Ort

Bürgermeister Frank Schöning (FBK) freut sich über das Vorhaben. Nach dem AGO-Pflegeheim wäre das Advita-Haus die zweite Senioreneinrichtung in Kreischa. Als Problem sieht er das nicht. Im Gegenteil: In den zurückliegenden Jahren habe er viele Gespräche mit potenziellen Investoren für die Lücke am Mühlgraben geführt. Etliche Ideen standen für das Grundstück im Raum. Nichts davon ist geworden, einige Investoren sind inzwischen sogar pleite. Mit Advita sei dagegen ein verlässlicher Partner mit schlüssigem Konzept gefunden. „Das passt gut zu Kreischa.“

Für den Bürgermeister ist mit dem Vorhaben auch eine Hoffnung verbunden. „Wir brauchen Wohnungen“, sagt er. Vor allem an Drei- und Vierraumwohnungen fehlt es in der Gemeinde. Der Neubau Am Mühlgraben könnte helfen. Denn für das Haus hinter dem Hauptgebäude sind frei vermietbare Wohnungen vorgesehen, die nicht nur für Senioren gedacht sind. „Hier können auch junge Familien einziehen“, bestätigt Matthias Faensen.

Wann die Bauarbeiten beginnen, steht noch nicht fest. Der Advita-Geschäftsführer schätzt, dass es zum Frühjahr 2018 losgehen kann. Bei der Planung wird der Gemeinderat vor allem auf eins ein Auge haben: die Parkplätze. Es sei wichtig, dass für die Bewohner, Mitarbeiter und Gäste genügend zur Verfügung stehen und andere Parkplätze, etwa der gleich benachbarte, nicht belastet werden. Für eine Lösung zeigt sich Matthias Faensen optimistisch. Advita ist in der Region nicht unbekannt: In Freital gibt es auch eine Niederlassung, im alten Finanzamt entstehen derzeit eine Intensiv- und eine Tagespflege.

