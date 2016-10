Neue Wohnungen für neue Meißner Die Zahl der Genehmigungen für Neubauwohnungen und Eigenheime steigt weiter. Es gibt mehr Zu- als Wegzüge.

Laut einer Antwort der Stadt auf eine SZ-Anfrage wurde in diesem Jahr bislang der Neubau von 72 Wohnungen inklusive Einfamilienhäusern in der Stadt Meißen genehmigt. Im gesamten vergangenen Jahr waren es noch 41 Wohnungen (inklusive Einfamilienwohnhäuser). Damit setzt sich der Trend der letzten Jahre weiter fort. Allerdings betont der Stadtsprecher Philipp Maurer, dass für keines der 2016 genehmigten Einfamilienwohnhäuser bis jetzt eine Anzeige zur Aufnahme der Nutzung eingereicht worden ist. Von den 2015 genehmigten Einfamilienhäusern wurde auch nur für eines im Jahr 2015 und für sieben im Jahr 2016 die Fertigstellung angezeigt. Solche Verzögerungen seien allerdings nicht ungewöhnlich.

In welchem Stadtteil prozentual die meisten Genehmigungen erteilt wurden, hat die Stadt nicht explizit erfasst. Es sei allerdings zu erwarten, dass insbesondere in den neu erschlossenen Wohngebieten, „Alte Ziegelei“ und im Bereich Fellbacher Straße in Zukunft weitere hinzukommen werden. Die Stadt arbeite intensiv daran, die private Investitionstätigkeit im Baubereich auf einem hohen Level zu halten. Maurer verweist dabei auf die Marketing-Kampagne „Zuhause in Meißen“, das Immobilien Symposium oder den Immobilien-Marktbericht. In diesem Jahr zogen bisher 1 812 Personen nach Meißen, 1 520 Personen verließen die Stadt. Das ergibt ein Plus von 292 Personen.

