Neue Wohnungen für den Waldkauz Naturschutzbund und Obstland engagieren sich für die Eulenart. Nun muss der Höhlenbrüter das Angebot nur noch annehmen.

Philipp Steuer (links) vom Nabu Sachsen und Christoph Müller befestigen einen Kasten für Waldkauze an einem Baum. © Obstland AG/Kathrin Schädlich

Leisnig/Dürrweitzschen. In drei verschiedenen Obstanlagen der Obstland Dürrweitzschen AG wurden jüngst drei Kästen an den Waldrändern aufgehängt, um Waldkäuzen eine neue Heimstatt zu bieten. „Die Lebensbedingungen für den Vogel sind hier sehr gut“, stellt Nabu-Projektleiter Philipp Steuer fest. „Der Waldkauz liebt halboffene Landschaften, also einen Wechsel aus Wald und Offenland. Diese finden wir häufig am Rand der Obstanlagen, die oft in waldreichen Gebieten liegen.“ Mit Unterstützung der Rewe Group haben der Nabu Sachsen und „Sachsenobst“ in einer gemeinsamen Aktion Lebensräume für den Waldkauz geschaffen. „Nun hoffen wir, dass der ‚Jahresvogel‘ 2017 die Wohnungsangebote annimmt, die wir ihm gemacht haben“, so Jan Kalbitz, Vorstand der Obstland AG.

Bei regnerischem Wetter rückten die Mitarbeiter des Nabu und der Obstland AG in den aufzuwertenden Obstanlagen an. Dank der Hebetechnik, die das Unternehmen bereitstellte, konnten die schweren, kaum zu hebenden Kästen auf die notwendige Höhe gebracht und sicher montiert werden. „Natürlich müssen wir weiterhin ökonomisch wirtschaften, um mit unserem Obst Geld zu verdienen, aber im Rahmen unserer Möglichkeiten engagieren wir uns gern und mit Überzeugung für den Naturschutz“, so Christoph Müller, Geschäftsführer der Bio-Obst Baderitz, einem Tochterunternehmen der Obstland AG, die sich an der Aktion beteiligte.

„Glücklicherweise verfügen wir in der Obstlandregion über zahlreiche nicht intensiv genutzte Flächen im direkten Umfeld unserer Obstanlagen und in Waldnähe“, so Müller. Diese stelle das Unternehmen gern zur Verfügung. Sie bieten Lebensräume für viele in der Kulturlandschaft gefährdete Arten. „Diese wollen wir gemeinsam mit dem Nabu erhalten und aufwerten und unter anderem weitere Höhlenbrüterkästen anbringen“, so unisono Christoph Müller und Jan Kalbitz.

„Uns ist allen klar, dass die Bewirtschaftung der Obstanlagen auch zu Problemen und Störungen führen kann, aber es ist uns wichtig, biologische Vielfalt auch in der intensiv bewirtschafteten Agrarlandschaft zu fördern“, so Philipp Steuer. Nur wenn Naturschutz nicht nur in „Reservaten“, sondern auch in der agrarisch genutzten „Normallandschaft“ gemacht werde, könne effizient gegen den Artenschwund angekämpft werden. (DA/fk)

