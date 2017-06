Neue Wohnhäuser offiziell fertig An der Oststraße hat die Freitaler Wohnungsgesellschaft ihren ersten Neubau abgeschlossen – ohne Mehrkosten.

Oberbürgermeister Uwe Rumberg (l.) und WGF-Chef Michael Heinzig sind stolz auf den Neubau. © Andreas Weihs

Mit einer kleinen Feier hat die Freitaler Wohnungsgesellschaft WGF die Bauarbeiten zum ersten Neubau in der Unternehmensgeschichte am Freitag abgeschlossen. „Es ist vollbracht“, sagte Geschäftsführer Michael Heinzig bei dem Empfang an der Oststraße 13. Er dankte seinen Mitarbeitern, den Planern, dem WGF-Aufsichtsrat und den Bewohnern der beiden Häuser mit insgesamt 20 Wohnungen. Heinzig betonte, dass die ursprünglich geplanten Baukosten von rund 3,4 Millionen Euro gehalten worden seien.

Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU), der bis 2015 WGF-Chef war, erinnerte an die schwierige Startphase. Die WGF wollte das ehemalige Obdachlosenheim auf dem Gelände sanieren – bis sich herausstellte, dass der Dachstuhl morsch und nicht mehr zu gebrauchen war. Abriss und Neubau waren deswegen letztlich wirtschaftlicher als eine Sanierung.

Obwohl das Ende des Vorhabens schon gefeiert wurde, sind noch kleinere Arbeiten offen. In der kommenden Woche sollen das Außengelände und der zweistöckige Carport fertiggestellt werden. Die Stadt will den Fußweg vor dem Grundstück bauen. Anschließend kann ein Zaun gesetzt werden. 16 der 20 Wohnungen sind bereits vermietet. Die WGF ist optimistisch, dass die beiden Neubauten bis zum Jahresende komplett bewohnt sind.

zur Startseite