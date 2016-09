Neue Wölfe im Revier Das „Lupus“-Institut hat den genetischen Beweis. Die Tiere gingen am Rande von Hoyerswerda mehrfach in eine Fotofalle.

Diese drei Aufnahmen gelangen per Fotofalle zwischen dem 30. Juli und dem 15. August keine 300 Meter von Klein Zeißig entfernt im Bereich des Besdank-Teiches, also südlich des Scheibesees. Wann bekommt man einen Wolf schon mal so nahe zu Gesicht wie auf dem linken Foto? Unten rechts auf dem Bildausschnitt sind gleich fünf Jungwölfe zu sehen. Auf dem Original-Foto verschwindet ein sechster Jungwolf gerade aus dem Bild. Alle diese Tiere gehören zu einem neuen Wolfsrudel – dem Knappenroder Rudel.

Eine Fotofalle im Bereich des Besdank-Teiches unweit von Klein Zeißig hat in den zurückliegenden Wochen unzählige Fotos von Wölfen geschossen. Mal sind zwei Elterntiere darauf zu erkennen, in einem Fall gleich sechs Jungwölfe. Was auffällt: Nie sind Eltern und Nachwuchs gemeinsam in die Fotofalle getappt. Allerdings wurden sie jeweils mehrfach abgelichtet. Das und das Vorhandensein von Nachwuchs gilt unter den Wolfsexperten als Beweis, dass die Tiere nicht auf der „Durchreise“ sind, sondern sich dauerhaft angesiedelt haben. Ein Fakt, den das Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz“ gestern auf TAGEBLATT-Anfrage auch bestätigte. Es handelt sich um ein neues Rudel, für das es auch schon eine Bezeichnung gibt: das Knappenroder Rudel. Südöstlich von Hoyerswerda hat es sich etabliert. „Im Jahr 2015 wurden dort mindestens zwei Welpen aufgezogen, auch in diesem Jahr hat das neue Wolfspaar wieder Nachwuchs“, so die Auskunft aus dem Kontaktbüro. „Bei der Mutterfähe des Knappenroder Rudels handelt es sich laut der genetischen Analyse auf Basis von Losungsfunden um eine Tochter des Milkeler Rudels. Sie und ihr Partner behaupten ein eigenes Territorium zwischen den benachbarten Seenland- und Rosenthaler Rudeln und nahmen dafür auch einen Teil des östlich angrenzenden Milkeler Rudel-Territoriums in Beschlag.“ Erst vor wenigen Tagen kam mit der genetischen Analyse die Bestätigung, dass es sich hier um ein neues Rudel handelt.

Für die nächsten Tage kündigt das Kontaktbüro weitere Informationen an. Welche Entwicklungen beim Wolfsvorkommen in Deutschland zu verzeichnen sind, das werde am morgigen Freitag in einer Pressekonferenz des Bundesamtes für Naturschutz in Bonn bekanntgegeben. Das Kontaktbüro selbst plant für kommende Woche eine Presseveranstaltung, um speziell über das Vorkommen und die Situation der Wölfe in Sachsen zu informieren.

Bürger, die Hinweise auf Wölfe haben (Sichtungen, Spuren, Losung, Risse), werden gebeten diese an das Landratsamt, das LUPUS-Institut für Wolfsmonitoring und -forschung (035727 57762, kontakt@lupus-institut.de) oder an das Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz (035772 46762, kontaktbuero@wolfsregion-lausitz.de) zu melden.

