Neue Wirte in der Blauen Kugel Ein Paar aus Cunewalde will die Gaststätte wieder öffnen. Die Gastronomie bei Veranstaltungen bleibt aber in anderer Hand.

Ein Paar aus Cunewalde will die Gaststätte in der Blauen Kugel wieder öffnen. © Carmen Schumann

Die Gaststätte in der Blauen Kugel in Cunewalde öffnet wieder. Die Gemeinde, der das Gebäude gehört, hat neue Wirte gefunden. Sie verpachtet den Restaurant- und Küchenbereich künftig an Romano Porsche und seine Frau. Das berichtet Bürgermeister Thomas Martolock (CDU) erfreut. Der Gemeinderat hat bereits zugestimmt.

Das junge Ehepaar wohnt in Cunewalde. Romano Porsche ist gelernter Koch und zurzeit noch in der Erntekranzbaude in Oppach beschäftigt. Die Wiedereröffnung erfolgt voraussichtlich im Herbst. Zuvor wollen die neuen Betreiber unter anderem in die Umgestaltung des Gastraumes investieren. Ihr Konzept haben sie jetzt in einer Gemeinderatssitzung vorgestellt.

Die neuen Wirte betreiben nur die Gaststätte. Die Versorgung von Veranstaltungen in den beiden Sälen der Blauen Kugel wird weiterhin durch das Team vom Bautzener Hotel Best Western abgesichert. Das ist seit März dieses Jahres so geregelt. Der Restaurantbetrieb mit festen Öffnungszeiten war zum Jahresanfang eingestellt worden. Zuvor hatte die Gemeinde Cunewalde die Gaststätte reichlich vier Jahre lang selbst geführt, und zwar über ihre Tochterfirma Cunewalder Tal Immobilien.

