Neue Winterangebote Das Team der Erlebniswelt präsentiert sagenhafte Winterspiele. Und die gibt es für drinnen und draußen.

Christian Vockert aus Dresden testet mit Sohn Emil die neuen Angebote im Spieleraum der Erlebniswelt Stein-Reich in Rathewalde. © Steffen Unger

Die Themenwelten im Rathewalder Stein-Reich sind im Winter zweifelsohne ein Erlebnis. Ob mit Schneehose oder Matschsachen, Kinder können das Areal auch bei kälteren Temperaturen erkunden. Denn die Erlebniswelt hat bis Ende März an allen Wochenenden, aber auch in den Ferien geöffnet. „Für Kindergruppen aus Kindergärten, Schulen oder anlässlich von Geburtstagen öffnen wir das Stein-Reich nach Vereinbarung gerne auch unter der Woche“, sagt Karen Trepte. Am 16. und 17. Dezember hat die Erlebniswelt zum Beispiel jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Wem es dann draußen doch etwas zu kalt geworden ist, der kann sich innen aufwärmen. Damit es nicht langweilig wird, haben sich die Betreiber der Anlage einige neue Spiele für den Innenbereich einfallen lassen und in Eigenregie hergestellt. Eingeladen sind vor allem Eltern und Großeltern, gemeinsam mit den Kindern zu spielen, Rätsel und Aufgaben zu lösen“, Karen Trepte, Geschäftsführerin der Stein-Reich Touristik und Beratungs GmbH.

Gespielt wird im umgebauten Museum, dass sich über die Wintermonate in einen großen Spielraum verwandelt hat. Es gibt mit Spielen bedruckte Teppiche und einen großen Puzzlewürfel im 3-D-Format. Dieser kann auch als Sitzgelegenheit dienen. Außerdem haben die Stein-Reich-Betreiber eine große Anzahl an Brett- und Kartenspielen vorbereitet, mit denen bestimmte Aufgaben oder Rätsel zu lösen sind. Ein selbst gebauter Wackelturm fordert die Konzentration und Geschicklichkeit der Kinder heraus.

