Neue Windräder für den „Saubusch“ Die Betreiber denken über das Modernisieren des Parkes nach. Platz ist dort für ungefähr 15 wesentlich effizientere Anlagen.

21 Windkraftanlagen drehen sich zurzeit im Windpark „Saubusch“. Nach Ablauf der Betriebsdauer sollen sie durch etwa 15 höhere ersetzt werden. © André Braun

In einer Runde der Ortsvorsteher und im Ortschaftsrat von Berbersdorf/Schmalbach war am Mittwoch das sogenannte Repowering im Windpark „Am Saubusch“ ein Thema. Das nehmen die Windparkbetreiber für gewöhnlich in Angriff, wenn die Anlagen in die Jahre gekommen sind. Dann werden sie durch neue ersetzt, die moderner sind und mehr Ertrag bringen.

„Die ertragsstärkste Windkraftanlage am Standort Saubusch produziert zurzeit 2,5 Millionen Kilowattstunden Strom“, sagt Projektentwickler Simon Weiland. „Eine Neue vom Typ Enercon E-141 mit einer Nennleistung von 4,2 Megawatt könnte am selben Standort zwölf Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen“, rechnet er vor. Weiland beschäftigt sich für „Das grüne Emissionshaus“ schon seit Längerem mit der Modernisierung des Parkes in der Gemeinde Striegistal. „Das grüne Emissionshaus“ ist eine der insgesamt vier Betreibergesellschaften des Windparkes „Am Saubusch“. Sie kümmert sich um 14 der 21 Anlagen dort. Die wurden in den Jahren 2000 bis 2002 in Betrieb genommen. Die jährliche Energieausbeute liegt zwischen 40 und 55 Millionen Kilowattsunden. So viel Strom benötigen nach Angaben von Simon Weiland rund 10 000 Standardhaushalte.

Wie es in Zukunft „Am Saubusch“ auf Flächen der früheren Gemeinde Tiefenbach aussehen wird, das können die Investoren zurzeit nur grob skizzieren. Der Hauptgrund liegt im Regionalplan Chemnitz, der künftig mehrere „alte“ Planungsgebiete umfasst und bislang nur im Entwurf vorliegt. In diesem Plan werden Flächen für Windenergie ausgewiesen, es gibt Aussagen über Abstände zu Siedlungen und der Maximalhöhe der Anlagen. „Für uns ist aktuell schwer abschätzbar, wie diese planerischen Vorgaben aussehen werden“, sagt Simon Weiland. Doch nach den Worten des Projektentwicklers ist die Branche relativ rasch auf einheitliche Kriterien und schlüssige Konzepte ohne Ausnahmeregelungen angewiesen. Auch andere Windparkbetreiber wollen oder müssen ihre Anlagen ersetzen. Erst vorige Woche stellte die Projektmanagerin von Eurowind die Überlegungen vor, den Windpark Sitten effizienter zu gestalten (DA berichtete).

Wegen fehlender Grundlagen können sich auch die Mitarbeiter vom grünen Emissionshaus nur vortasten und mit großzügigen Entfernungs- und Abstandsflächen kalkulieren. Nach denen wäre im noch etwas vergrößerten Saubusch-Areal Platz für 18 Windkraftanlagen mit einer Leistung zwischen 3,6 und vier Megawatt und einer Nabenhöhe zwischen 140 und 160 Metern. Die jetzt auf dem Gelände stehenden weisen eine Nabenhöhe von 65 Metern auf. „Ich denke mal, realistisch sollten wir davon ausgehen, dass wir zwischen 13 und 15 Anlagen errichten können“, sagt Geschäftsführer Bernhard Wieland. Er rechnet mit Abstrichen und Auflagen wegen eines Naturschutzgebietes in der Nähe. Des Weiteren geht er davon aus, dass mindestens noch drei- bis dreieinhalb Jahre für die abschließende Planung und das Genehmigungsverfahren vergehen. So lange drehen sich auf den Höhen Striegistals noch die alten kleinen Windkraftanlagen.

Die Anwohner sehen die Pläne mit gemischten Gefühlen, wie Schmalbachs Ortsvorsteherin Marianne Grämmel dem DA sagte. Obwohl es die Einsicht gibt, dass Atom- und Kohlekraftwerke keine Alternative sind, müssten Am Saubusch nach Meinung von Einwohnern nicht unbedingt neue Anlagen entstehen. „Wir als Ortschaftsrat werden das weiter verfolgen“, so Marianne Grämmel.

