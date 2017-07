Neue Windkraftanlage In Brandenburg sorgt eine Weltneuheit aus Meißen für sauberen Strom.

Die Unternehmensgruppe UKA mit Hauptsitz in Meißen nahm diese Woche einen neuen Typ ihrer Windenergieanlagen in Betrieb. Die sogenannte V136-Turbine ist die weltweit erste ihrer Art und soll zukünftig den Windpark „Göllnitz-Lieskau-Rehain“ im brandenburgischen Elbe-Elster-Kreis verstärken. Mit einer Nabenhöhe von 149 Metern und einem Rotordurchmesser von 136 Metern gehört die Anlage zu den größten Windrädern in Deutschland. Der von UKA umgesetzte Windpark zählt mit insgesamt 95,1 Megawatt Leistung zu den größten deutschen Anlagen in Wäldern und kann eine mittelgroße deutsche Stadt wie Potsdam mit sauberem und umweltfreundlichem Strom versorgen. Das 1999 gegründete Unternehmen realisierte in Brandenburg ihre 333. Anlage in Deutschland. In Zukunft will der Betrieb weiterhin auf die Entwicklung und den Bau der neuen Anlagentechnologie setzen. Im Jahr 2016 war UKA mit über 200 Megawatt installierter Gesamtleistung Deutschlands zweitgrößter Entwickler von Windparks an Land. Auch im Ausland ist UKA mit erneuerbaren Energieprojekten aktiv.

