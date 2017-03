Neue Wehrleitung steht vor großen Aufgaben Die Feuerwehr von Krauschwitz Ost ist im Umbruch. Mit einem Bereitschaftsmodell ist sie aber Vorbild für die Region.

Marcel Berno (links) hat die Nachfolge des langjährigen Wehrleiters der Feuerwehr Krauschwitz Ost Frank-Dieter Berno (Mitte) angetreten. Neuer Stellvertreter ist Frank Richter (rechts). © privat

Krauschwitz. Nachwuchssorgen, ein steigendes Durchschnittsalter der Kameraden und Schwierigkeiten, die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten, sind Probleme, die viele Feuerwehren in der Region kennen. Bei der Ortswehr von Krauschwitz-Ost ist das nicht anders. Was den letztgenannten Punkt betrifft, profitiert die Wehr aber von der guten Zusammenarbeit mit Unternehmen im Ort. Gemeinsam mit diesen ist vor mittlerweile drei Jahren eine Tageseinsatzgruppe gebildet worden, die die übrigen Kameraden bei fast der Hälfte aller Einsätze im vergangenen Jahr unterstützt hat. Ein Modell, das auch den Nachbargemeinden hilft.

Der Altersdurchschnitt steigt

„Das Jahr 2016 verlief relativ ruhig in der Ausbildung und im technischen Ablauf“, erklärt Frank-Dieter Berno, bis Ende Januar Leiter der Ortswehr, in seinem Rechenschaftsbericht. Allerdings sei die Mannschaftsstärke der aktiven Abteilung um einen Kameraden auf nur noch 22 Feuerwehrleute zum Jahresende gesunken. Der Altersdurchschnitt ist dagegen erneut angestiegen und liegt nun bei 41,9 Jahren. Das liege sicherlich auch daran, dass die Werbung von jungen Leuten nicht geglückt sei, sagt er. Bei der Besetzung der Wehrleitung ist der Generationenwechsel hingegen geschafft worden. Nach 20 Jahren in der Wehrleitungsfunktion, vier davon als stellvertretender Wehrleiter, ist Frank-Dieter Berno aus dem Amt ausgeschieden und Marcel Berno als Nachfolger gewählt worden.

Eine der großen Aufgaben in den nächsten fünf Jahren – für diesen Zeitraum werden Wehrleiter gewählt – wird die Gewährleistung der Einsatzbereitschaft sein. Denn neben 920 Stunden Ausbildung, die von den Kameraden im vergangenen Jahr geleistet worden sind, ist die Ortswehr von Krauschwitz-Ost zu 28 Einsätzen gerufen worden. Dabei seien insgesamt 178 Stunden Einsatzzeit zusammengekommen. Neben zehn Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen sind die Kameraden zu sieben Bränden sowie drei Verkehrsunfällen ausgerückt und haben achtmal technische Hilfe geleistet.

Bei elf Einsätzen ist die Ortswehr von der Tageseinsatzgruppe unterstützt worden. Zu ihr gehören Kameraden, die zwar anderen Wehren angehören, aber in der Gemeinde arbeiten und im Notfall schnell ausrücken können. Für mehrere Feuerwehrleute, die tagsüber in der Keulahütte oder in der Firma Kreisel beschäftigt sind, liegt deren doppelte Einsatzkleidung im Gerätehaus in der Ebertstraße bereit. „Man kann immer wieder betonen, dass es ein guter Schritt mit den Firmen war, diese Gruppe aufzustellen. Sie ist mittlerweile ein fester Bestandteil in der Ausrückeordnung unserer Wehr“, sagt Frank-Dieter Berno.

Krauschwitzer Modell hilft Nachbarn

Die Gruppe rückt auch aus, wenn in den Nachbargemeinden ein Notfall eintritt. Dort gibt es ein ähnliches Modell nur in Weißwasser. Die dortige Tageseinsatzbereitschaft konnte beispielsweise durch einen „Pendlerfeuerwehrmann“ aus Schleife, der bei den Stadtwerken beschäftigt ist, verbessert werden. In Bad Muskau bemüht sich die Stadtverwaltung bereits seit geraumer Zeit, bei der Neueinstellung von Mitarbeitern die Belange der freiwilligen Feuerwehr zu berücksichtigen.

Neben den personellen Herausforderungen gilt es auch einige technische Aufgaben zu bewältigen. Denn auch wenn die Ausbildung der Kameraden am Digitalfunk vertieft worden ist, lässt der Empfang zum Teil noch zu wünschen übrig. Und auch mit manchen gesetzlichen Neuerungen mussten sich die Feuerwehrleute befassen. „Gesetze sind schnell beschlossen, wer sie aber umsetzen soll, wenn einem das Geld fehlt, diese Frage können die Obrigen auch nicht korrekt beantworten“, so Frank-Dieter Berno.

