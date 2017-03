Neue Wehrleitung in Seifersdorf Gerold Gersdorf ist erneut Chef der Ortswehr. Änderungen gab es beim Feuerwehrausschuss.

Der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (2.v.l.) gratulierte der neuen Wehrleitung in Seifersdorf kurz nach ihrer Wahl. © privat

Liegt es an den guten Bedingungen in Seifersdorf, liegt es an der guten Führung? Gerold Gersdorf ist zum dritten Mal in Folge zum Wehrleiter der Seifersdorfer Ortswehr gewählt worden. Die Wahl fand turnusgemäß nach fünf Jahren statt. „Ich freue mich natürlich, dass die Mitglieder der Seifersdorfer Wehr mir erneut ihre Stimme gegeben haben“, sagte er. Sein Stellvertreter ist Volker Zimmermann. Er wurde zum zweiten Mal für dieses Amt bestimmt. Im Feuerwehrausschuss sind neue Gesichter zu finden. Christiane Besser ist hinzugekommen, genauso Robert Preikschat und Sven Hildebrandt. Außerdem arbeiten in dem Ausschuss Steffen Hartmann, Ronny Ehrlich und Marcel Münch mit. Sie sind vor allem für Abstimmungen zwischen der Ortswehr und der Gemeinde Wachau zuständig.

Insgesamt hat die Seifersdorfer Ortswehr 23 aktive Mitglieder sowie zwölf in der Alten- und Ehrenabteilung. Besser könnte es beim Nachwuchs aussehen. „Wir sind derzeit dabei, eine Jugendfeuerwehr aufzubauen“, sagt Gerold Gersdorf.

Große Anschaffungen wird es in den kommenden fünf Jahren nicht geben, da ist sich der frisch gewählte Wehrleiter sicher. „Unsere Technik ist auf dem neuesten Stand. Wir haben 2010 ein neues Löschgruppenfahrzeug bekommen und 2014 den Vorausrüstwagen. Das Gerätehaus ist ja auch auf dem neuesten Stand. Es wurde 2008 eingeweiht.“

zur Startseite