Neue Wege zur Extraportion Milch In Grund- und Förderschulen wird das Getränk angeboten. Soll sich der Kreis beim Thema Schulmilch einmischen?

Milch enthält fast alle Nährstoffe, die Kinder gerade in der Wachstumsphase brauchen. Ab Sommer übernimmt der Freistaat die Kosten für die Schulmilchversorgung – ins Glas darf dann aber nur noch ungesüßte Milch. © Roland Weihrauch/dpa

Mit dem Spruch „Milch macht müde Männer munter“ wurde die Milch in den 1950er Jahren beworben. Noch heute bekommen viele Kinder in den Kindertageseinrichtungen und Schulen jeden Tag eine Tasse voll. Milch enthält fast alle Nährstoffe, die Kinder gerade in der Wachstumsphase brauchen. In der Regenbogenschule Döbeln nehmen 50 der 62 Jungen und Mädchen an dem Schulmilchprogramm teil, so Schulleiterin Monika Höfling. Dieses hatte die Europäische Union (EU) bereits 1993 ins Leben gerufen. Nun wird es erneut reformiert.

Während der Kreistagssitzung am Mittwoch war die Schulmilchversorgung ebenfalls Thema. Die Fraktion der Linken hatte einen vom 19. Oktober 2016 datierten Antrag eingereicht: Landrat Matthias Damm (CDU) sollte für die kreiseigenen Förderschulen die Teilnahme an dem Programm veranlassen und „die entstehenden Kosten der Organisation, Durchführung und Beschaffung aus dem Kreishaushalt finanzieren“, so der Fraktionsvorsitzende Gottfried Jubelt. Dieses Ansinnen ist aufgrund der Gesetzesreform mittlerweile überholt. „Wir müssen kein Geld investieren. Denn der Freistaat will ab dem kommenden Schuljahr die Gesamtkosten übernehmen“, so Matthias Damm.

Kinderkrippen und Kindergärten sowie Grund- und Förderschulen der Klassenstufe 1 bis 4 können sich ab dem morgigen Freitag für die Teilnahme bewerben. „Für das Schuljahr 2017/2018 stehen mehr als 1,7 Millionen Euro aus EU- und Landesmitteln bereit“, so Frank Meyer, Sprecher des Staatsministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Monika Höfling sagte, die Regenbogenschule Döbeln werde sich auf jeden Fall bewerben.

Ob das Interesse der Kinder weiterhin besteht, bleibt abzuwarten. Derzeit wird nämlich auch gesüßte Milch, sprich Vanille- oder Kakaomilch, finanziell unterstützt. Ab August ist das nicht mehr so: „Die Produkte dürfen keine Zusätze von Zucker oder anderen Süßungsmitteln, Salz, Kakao, Fett oder Geschmacksverstärker enthalten, müssen frisch, genussreif sowie unbeschädigt sein und alle erforderlichen Vermarktungsnormen und Hygieneanforderungen einhalten“, erklärte Frank Meyer. Das Positive: Die Eltern müssen ab dem kommenden Schuljahr keinen Eigenanteil mehr zuzahlen. Der breite derzeit einige Probleme, so Thomas Kranz, Abteilungsleiter Schule am Landratsamt. „Wir haben mehr Aufwand damit, das Geld einzutreiben, als die Förderanträge zu stellen.“

Das aktuelle Schulmilch-Programm nutzen etwa 90 Schüler in den kreiseigenen Förderschulen in Döbeln, Burgstädt und Flöha. Insgesamt gibt es acht Förderschulen, an denen 250 Schüler der Klassenstufen 1 bis 4 als potenzielle Kunden für die Schulmilchversorgung in Frage kommen, so Kreissprecher André Kaiser.

Die Versorgung mit den kostenlosen Produkten erfolgt durch in Sachsen zugelassene Lieferanten. Interessierte Erzeuger, Direktvermarkter sowie Einzel- oder Großhändler können beim Ministerium einen Antrag auf Zulassung als Lieferant stellen. Das Landratsamt Mittelsachsen sei daran interessiert, dass sich Lieferanten aus der Region finden.

Trotz der veränderten Gesetzeslage hat die Kreistagsfraktion ihren Antrag nicht zurückgezogen. Denn dieser habe eine viel weitgreifendere Absicht als die reine Schulmilchversorgung, so Fraktionschef Gottfried Jubelt. Zum einen ist das Positionspapier im Oktober und damit in Zeiten der Milchkrise eingereicht worden. „Wir halten es für sinnvoll und nützlich, dieses Programm in vollem Umfang an unseren kreiseigenen Schulen zu nutzen – und damit unsere Landwirtschaft zu stärken“, erläuterte er.

Laut Antrag solle der Landrat dafür Sorge tragen, dass ab dem kommenden Schuljahr die Möglichkeiten des EU-Programms genutzt werden können. Auf diese Freiwilligkeit legten die anderen Fraktionen großen Wert. Dem Antrag wurde mehrheitlich zugestimmt.

