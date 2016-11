Neue Wege zum Gerätehaus Die Stadt Leisnig hofft auf eine Förderquote von 90 Prozent. So hohe Zuschüsse gab es bislang noch nicht.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Jetzt heißt es Daumen drücken. Die Stadt Leisnig hat pünktlich Ende Oktober einen Förderantrag auf Zuschüsse im Jahr 2017 gestellt. Das Geld wird gebraucht, um auf Flächen des ehemaligen Gasthofes „Sächsischer Reiter“ in Bockelwitz ein neues Feuerwehrgerätehaus zu errichten. Die Stadträte haben jetzt nachträglich zugestimmt, dass der Antrag auf den Weg geht. „Damit ist ein weiterer Zwischenschritt getan“, sagte Uwe Dietrich den Räten. Er ist bei der Stadt Leisnig im Bereich Ordnungsamt für die Belange der Feuerwehr zuständig.

Wie Dietrich vorstellte, hat sich Leisnig um eine bisher nie ausgereichte Förderquote von 90 Prozent beworben. Das begründe die Kommune mit einem Modellprojekt, das umgesetzt werden soll. „Vielerorts ist ein Sterben von Feuerwehrabteilungen zu beklagen. Das hängt mit der demografischen Entwicklung, Überalterung, aber auch mit Desinteresse zusammen“, gab Dietrich die Situation wieder. „Wir wollen die Feuerwehr im ländlichen Bereich erhalten, sie für junge Leute attraktiv machen und auch die Aufgaben erfüllen, die an den Rettungsdienst gestellt werden“, sagte er im Hinblick auf geforderte Ausrückezeiten. Der neue Standort, nur ein paar Hundert Meter von der Auffahrt auf die Autobahn 14 entfernt, sei zentral und nahezu ideal. Dort wolle Leisnig die Feuerwehrabteilungen Clennen, Naundorf und Naunhof-Beiersdorf konzentrieren. Die Bedingungen in allen drei Gerätehäusern ließen zu wünschen übrig. Investitionen seien nötig. „Die sehen wir effektiver an einem neuen Standort eingesetzt“, sagte Dietrich.

Schon erste Anpassung nötig

Zu den Kosten ergänzte Bürgermeister Tobias Goth (CDU), dass sich in den vergangenen Tagen bei konkreter werdenden Planungen schon eine Erhöhung von drei Prozent ergeben habe. Damit sei derzeit mit Kosten in Höhe von 830 800 Euro auszugehen. Bekommt Leisnig einen höheren Fördersatz – idealerweise 747 720 Euro – müssen aus dem kommunalen Haushalt noch etwas mehr als 80 000 Euro beigesteuert werden. Da sich der Bau selbst wahrscheinlich über zwei Jahre zieht, wären jährlich 40 000 Euro Eigenmittel nötig. „Wenn es zur Förderung eine andere Entscheidung gibt, müssen wir über die Finanzierung neu entscheiden“, kündigte Dietrich an.

Schon seit zweieinhalb Jahren bereitet Leisnig das Projekt „Neue Feuerwache in Bockelwitz“ vor. Ein Teil der Gesamtfläche ist gekauft, weitere Teile sollen, wenn die Eigentümer mitspielen, noch dazukommen. Inzwischen wartet die Verwaltung auf eine positive Förderzusage aus dem Brachflächenrevitalisierungsprogramm. Darüber will die Kommune den Abriss finanzieren. Parallel sollen die Planungen mit den Feuerwehrleuten, die einbezogen sind, forciert werden. 2018/2019 sollen die Ehrenamtlichen der drei Abteilungen dann mit ihrer Technik in die neue, zentral gelegene Feuerwache einziehen. Konzipiert sind drei Fahrzeug-Stellplätze.

