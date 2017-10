Neue Wege zu Bahnhaltepunkten Die Arbeiten an zwei Haltepunkten im Stadtgebiet werden voraussichtlich im November abgeschlossen.

Mit dem Anlegen einer zusätzlichen Treppe zum Bahnsteig in Glashütte soll der Zugang für Reisende erleichtert werden. © Egbert Kamprath

Die Arbeiten an den Bahnsteigen in Schlottwitz und Glashütte werden sich mit großer Wahrscheinlichkeit bis Ende November hinziehen. Das erklärte Glashüttes Bauamtsleiter Mario Wolf auf Nachfrage nach der Bauberatung. So sei davon auszugehen, dass die Erdarbeiten an beiden Haltestellen Ende Oktober abgeschlossen sein könnten. Der Anbau der Geländer werde aber dauern, da diese erst nach Abschluss der Betonarbeiten angefertigt werden können, weil sie passgenau sein müssen.

Die beiden Bahnhaltestellen der Müglitztalbahn bekommen neue Zugänge. Diese sollen es Bahnkunden ermöglichen, schneller zum Bahnhof zu kommen. Bisher existieren diese Zugänge nur als Trampelpfade. Aus Sicht der Stadt und der Bahn seien die „gefährlich und unschön“.

Mit dem Anlegen eines zweiten Zugangs in Niederschlottwitz und einer zusätzlichen Treppe in Glashütte soll dieser Zustand beendet werden. Dafür investieren Stadt und Verkehrsverbund Oberelbe knapp 100 000 Euro. (SZ/mb)

