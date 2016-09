Billard Neue Wege im Landkreis Die Poolstars des ESV Lok Döbeln kooperieren künftig mit den Billardern aus Freiberg.

Es tut sich etwas im mittelsächsischen Billardsport. Bisher waren die Billarder des ESV Lok Döbeln konkurrenzlos im Landkreis, was das Poolbillard anging. Als einziger Verein vertraten sie Mittelsachsen seit nunmehr acht Jahren erfolgreich inner- und außerhalb des Freistaates. Der Wunsch von Abteilungsleiter Robby Sauer, nach einem weiteren Verein und einem Mittelsachsen-Derby, wird künftig erfüllt.

In Freiberg existiert seit vielen Jahrzehnten mit dem BC Empor ein sogar europaweit erfolgreicher Billardverein. Allerdings spielen die Bergstädter bisher ausschließlich Billardkegeln und Birilli (5-Kegelbillard). Doch das wollen sie jetzt ändern. Ihre Spielstätte haben die Freiberger in den vergangenen Monaten mit viel Engagement erweitert. Am 24. September ab 10 Uhr werden diese Räumlichkeiten dann offiziell eingeweiht und dem breiten Publikum präsentiert.

Letzter Härtetest vor Saisonbeginn

Auch die Döbelner Poolstars sind mit von der Partie. Sie werden zusammen mit einem weiteren Gegner aus Plauen gegen die neue Truppe der Gastgeber antreten und somit die Tische einweihen dürfen. Gleichzeitig ist dies der letzte Härtetest für die eine Woche darauf beginnende Saison. Außerdem soll die künftige Kooperation zwischen den Freiberger und Döbelner Billardern bekannt gegeben werden. Beide Vereine wollen zukünftig den Sport in Mittelsachsen weiter voranbringen und haben dafür schon einige Pläne. „Wir wollen uns gegenseitig besuchen, gemeinsame Trainingseinheiten absolvieren und in die anderen Disziplinen hineinschnuppern“, sagte Robby Sauer, der alle Interessierten einlädt, am 24. September in der Freiberger Carl-Schiffner-Straße 14 vorbeizuschauen. „Es gibt ab 17 Uhr auch ein Nichtaktiventurnier, bei dem sich jeder ausprobieren kann“, sagte der Abteilungsleiter des ESV Lok und fügte an: „Spielgeräte können vor Ort ausgeliehen werden.“ (DA/rsa/dwe)

