Neue Wege gegen Unterrichtsausfall Das Schuljahr in Niesky und Umgebung läuft, aber wegen Lehrermangel noch nicht reibungslos. Das Kultusministerium probiert einen neuen Weg.

Bei der Koordinierung von Unterricht, Klassen, Lehrern und Räumen gibt es in den Schulen viel zu tun. Wird ein Lehrer krank, ist das oft gleich problematisch. © andré schulze

Bei der Oberschule Niesky sind es die Neigungskurse und der Sportunterricht. Sie sind im Moment am häufigsten von Unterrichtsausfall betroffen. „Wie alle Schulen haben auch wir mit den Kürzungen und Lehrermangel zu kämpfen“, sagt der amtierende Schulleiter Jürgen Richter. Beim Sport behilft sich die Schule mit der Zusammenlegung der Klassen. Anders als üblich läuft der Unterricht nicht nach Geschlechtern getrennt ab, sondern gemeinsam. Das spart einen Lehrer ein. „So ist die Stundenanzahl pro Woche meist gedeckt.“

Behelfslösungen wie diese sind derzeit an vielen Schulen der Region nötig. Der Lehrermangel ist und bleibt da, an Schulen im Raum Niesky genauso wie im Raum Weißwasser, Görlitz, Bautzen, Dresden oder sonst wo in Sachsen.

Das Problem häufigen Unterrichtsausfalls zu Beginn des neuen Schuljahres ist laut Bautzner Bildungsagentur auch beim hohen Bedarf an Seiteneinsteigern in Grund- und Oberschulen zu suchen. Bevor diese in Klassen unterrichten, bekommen sie eine dreimonatige Fortbildung, erklärt Sprecherin Angela Ruscher. Und diese Kurse begannen eben erst am 1. Juli, ein zweiter Durchgang folgt ab 1. September. „Die Kurse konnten nicht eher starten, weil viele Seiteneinsteiger aus bestehenden Arbeitsverhältnissen kommen und nicht alle zum 1.7. frei waren.“

Während der Fortbildung stehen die neuen Lehrkräfte den Schulen nicht zur Verfügung, so Ruscher. Sie sagt ganz ehrlich, dass das Problem des Unterrichtsausfalls bestehen bleiben wird, bis die Seiteneinsteiger die Schulen unterstützen können. Andererseits seien diese Kurse ein großer Fortschritt, weil die Seiteneinsteiger eben nicht mehr wie noch im vergangenen Schuljahr ohne pädagogisches Rüstzeug vor den Klassen stehen.

Um gegenzusteuern, hat die Bildungsagentur pensionierte Lehrkräfte angeschrieben, ob sie vorübergehend an ihrer früheren Schule in ihrem alten Fach unterrichten könnten. Normalerweise wird das nur genutzt, um Langzeiterkrankungen oder Kuraufenthalte von Kollegen abzufedern. „Einige haben sich dazu bereit erklärt“, sagt Angela Ruscher. Zahlen kann sie nicht nennen, es sei aber weder nur eine Handvoll noch ein Massenphänomen. Genauso verhalte es sich mit Lehrern, die für ein paar Monate über das vertraglich geregelte Maß hinaus arbeiten. Diese Überstunden bekommen sie laut Ruscher alle bezahlt – sonst gäbe es ja später durch Abbummeln wieder Ausfälle.

Zurückgekehrte Pensionäre hat die Grundschule Horka nicht, dafür Gastlehrer. Sie kommen von den Schulen in Nieder Seifersdorf und Niesky, sagt die amtierende Schulleiterin Gerda Hänsch. „So schaffen wir es, keinen Unterrichtsausfall zu haben. Es sei denn, es wird jemand krank.“ Ein Puffer sei dann nicht mehr vorhanden, Förderstunden und Ähnliches müssten ausfallen, um den regulären Unterricht aufrechterhalten zu können – so wie derzeit, weil eine Kollegin erkrankt ist.

Jürgen Richter von der Nieskyer Oberschule macht keinen Hehl daraus, dass der Ausgleich des Lehrermangels ein Prozess sein wird. Von heute auf morgen gehe es nicht. Und es betreffe alle Schulen. Er hat in diesem Schuljahr erstmals eine polnische Lehrerin, die Englisch unterrichtet, und macht sehr gute Erfahrungen, wie er sagt.

Für weitere Entspannung der Lage hat das sächsische Kultusministerium vor Kurzem das sogenannte schulscharfe Einstellungsverfahren gestartet. Dieses ermöglicht es ausgebildeten Lehrern, sich gleich direkt bei der Schule zu bewerben. So wird der Aufwand kleiner. Auf einer eigenen Internetseite sind die derzeit offenen Stellen aufgeführt. Gestern waren es 102. Für den Bereich der Bildungsagentur Bautzen, der die Landkreise Görlitz und Bautzen umfasst, sind es aktuell 14 Stellen, unter anderem in Hoyerswerda, Neusalza-Spremberg, Großschönau, Kamenz, Bautzen und mehrere in Görlitz. Für diesen Weg ist – anders als bei Seiteneinsteigern – allerdings ein Lehramtsstudium Voraussetzung. Bis 7. September läuft die Bewerbungsfrist noch für Lehrer, die im Oktober an den Schulen ihre Arbeit beginnen wollen.

Nähere Informationen zum neuen Verfahren unter www.lehrerbildung.sachsen.de/lehrerwerden.htm

