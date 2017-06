Neue Webseite über Wölfe Die Homepage wurde vom Görlitzer Naturkundemuseum erstellt. Sie gibt einen bundesweiten Überblick.

Eine vom Senckenberg-Museum Görlitz erstellte Webseite informiert ab sofort umfassend zum Thema Wolf. © Symbolbild: dpa

Görlitz/Berlin. Eine neue Webseite informiert ab sofort über Wölfe in ganz Deutschland. Erstellt wurde sie von der 2016 gegründeten Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf mit Sitz am Senckenberg-Museum für Naturkunde in Görlitz. Die Stelle untersteht dem Bundesamt für Naturschutz. Auf der Internetplattform sind nun unter anderem Angaben zu Vorkommen und Verteilung, Totfunden und Todesursachen, Nachwuchs, Herdenschutz und Schadensstatistiken zu finden. Und zwar mit Blick auf das gesamte Bundesgebiet. Die Informationen werden von den Bundesländern oder von der Beratungsstelle selbst eingetragen.

Das Interesse an diesem noch recht neuen Wolfsinfozentrum sei groß, heißt es vom Senckenberg-Museum. Im letzten Jahr gab es rund 100 Anfragen. Oft gehe es darum zu klären, ob es sich bei Spuren oder Hinweisen auf ein Tier tatsächlich um einen Wolf handelt. Das Zentrum hilft aber auch beim Umgang mit sogenannten Problem-Wölfen. Bisher spektakulärster Fall war ein Rüde in Niedersachsen, der sich immer wieder gefährlich Menschen genähert hat. Auf Empfehlung der Beratungsstelle wurde er schließlich erschossen. (ihg)

zur Startseite