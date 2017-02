Neue WC-Anlagen für die Naturbühne Die Gemeinde Haselbachtal sorgte für bessere Bedingungen im Reichenauer Probendomizil „Alte Schule“. Das war nötig.

Lange haben die Naturbühnler darauf gewartet, nun ist der Wunsch erfüllt worden. Die Arbeiten an der veralteten WC-Anlage in der Alten Schule Reichenau gehen dem Ende zu. Hier proben die Schauspieler seit Jahrzehnten den Winter über. Hier befindet sich auch der Kostümfundus im Haus. Eine Investition war dringend nötig. „Wir haben hier in den letzten Wochen die Elektrik, die Heizung und auch die komplette Toiletten-Anlage erneuert“, freut sich auch Bürgermeisterin Margit Boden über das Geschaffene. Es ist ein nächster Schritt, die Bedingungen für den Verein zu verbessern. Dafür flossen immerhin rund 150 000 Euro. Das meiste aus Fördermitteln aus dem Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien. Dennoch muss die Gemeinde natürlich einen erheblichen Eigenanteil bringen. Das tut man jedoch gern.

Die Naturbühne Reichenau hält in dieser Saison ein neues, doch alt bekanntes Stück parat. Am Sonnabend, dem 10. Juni, hat die spritzige Boulevardkomödie „Pension Schöller“ Premiere. Zehn Aufführungen insgesamt laufen bis zum 16. September als Freiluftvorstellungen. (if)

Infos: www.naturbuehne-reichenau.de

