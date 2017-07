Neue Wasserleitung an Köhlerstraße Die Arbeiten oberhalb der Berliner Bahnbrücke dauern noch 14 Tage.

© Symbolfoto: Thorsten Eckert

Seit Mitte voriger Woche regelt eine Ampel den Verkehr auf der Köhlerstraße in Weinböhla zwischen Lommatzscher Siedlung und Oststraße. Dort wird gerade die Trinkwasserhauptleitung neu verlegt, heißt es dazu aus dem Bauamt der Gemeinde.

Bis über die Brücke ist die Leitung schon erneuert worden, nun ist der nächste Abschnitt an der Reihe. Als Grund wird die bisherige, schon sehr alte Wasserleitung genannt. Und dass die Köhlerstraße vielleicht auch mal mit dem Straßenbau dran ist. Dann sollten die Leitungen in Ordnung sein. Ebenso die Hausanschlüsse, die erneuert oder umgebunden werden. Was im konkreten Fall nötig ist, entscheide sich, wenn der jeweilige Bereich aufgegraben ist, so die Auskunft aus dem Amt.

Verlegt wird das Hauptrohr mittels Bohrspülverfahren. Das bedeutet, dass das Erdreich nicht über die gesamte Leitungslänge aufgegraben werden muss. Sondern dass die sogenannten Kopflöcher für die Hausanschlüsse genutzt werden, um darunter die Leitung einzuziehen. Was nicht bei jedem Baugrund möglich ist, beispielsweise nicht bei Fels.

Noch 14 Tage werden die von einer Firma aus der Region ausgeführten Arbeiten auf der Köhlerstraße dauern, so die Auskunft aus dem Bauamt. (SZ/IL)

