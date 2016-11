Neue Wasserleitung am Schacht Die Wasserversorgung Riesa-Großenhain musste nach einem Wasserrohrbruch in der Röderstadt reagieren.

Die Wasserversorgung Riesa-Großenhain wechselt derzeit am Walter-Jacob-Ring in Kleinraschütz am Netto-Markt ein circa 200 Meter langes Stück Hauptleitung der Trinkwasserversorgung aus. Hier hatte es bereits im Vorjahr und schon davor Wasserrohrbrüche gegeben. Die alte Leitung konnte damals nur notdürftig repariert werden, so Bereichsleiter Konrad Zscheile.

Nun wurde die Tieku Mühlbach beauftragt, das Stück zu erneuern. Die Hauptleitung verläuft hier vom Sammelbehälter am Exer über die Berliner Straße bis zu Innenstadt. Die Trinkwasserversorgung wurde in der Bauzeit nicht beeinträchtigt. Nur für den Anschluss zum Kik-Markt wurde eine separate Lösung installiert, so Zscheile. Anfang Oktober war mit der 115 000 Euro teuren Maßnahme begonnen worden.

Nun sind Druck- und Wasserprobe bereits erfolgt. Sollten die Ergebnisse positiv sein, wird die neue Leitung in der kommenden Woche ins Netz umgebunden. Dann kann auch die halbseitige Straßensperrung wieder aufgehoben werden.

