Neue Wassergebühr kommt im Januar Schmutz- und Regenwasser werden bald getrennt berechnet. Der Aufwand für die Neuregelung ist riesig.

Voraussichtlich zum Jahresanfang führt die Stadt Freital eine neue Abwassergebühr ein. „Wir liegen im Zeitplan“, sagt der Leiter des Abwasserbetriebes, Daniel Hartig. Demnach sollen künftig Schmutz- und Regenwasser getrennt voneinander berechnet werden. Im Unterschied zu vielen anderen Gemeinden ist das in Freital bislang nicht der Fall.

Für Freital gab es bislang eine Ausnahmeregelung. Die Kommunalaufsicht – in diesem Fall das Landratsamt – hat diese aber nun beendet. Der Vorteil der getrennten Berechnung: Es geht bei den Kosten etwas gerechter zu. Wer viel Regenwasser in die Kanalisation leitet und diese damit stärker beansprucht, muss auch mehr bezahlen als andere. Der Nachteil: Die Einführung der neuen Gebühr ist für die Stadt ein riesiger Verwaltungsakt. Sie hat sich deswegen lange dagegen gewehrt.

Die tatsächliche Menge an Regenwasser, die von jedem Grundstück aus ins Kanalnetz geleitet wird, kann nicht gemessen werden. Es wäre zu teuer, an jedem Haus entsprechende Messtechnik zu installieren. Außerdem hat die Regenmenge nur wenig Einfluss auf die Kosten zur Instandhaltung des Kanalnetzes. Deswegen ist die Höhe der Gebühr abhängig von der Grundstücksfläche, von der Regenwasser ins Kanalnetz eingeleitet wird. Es gibt also eine Gebühr pro Quadratmeter.

Um die relevanten Grundstücksflächen zu berechnen, greift die Stadt auf Luftbilder zurück. Dort sind zum Beispiel die Dachflächen zu sehen, die wiederum relevant für die Gebührenberechnung sind. Vom Dach landet das Regenwasser meistens in der Dachrinne und geht von dort in die Kanalisation.

Da die Luftbilder aber zum Teil ungenau sind, hat die Stadt im Frühjahr 7 000 Fragebögen an die Grundstückseigentümer verschickt, mit denen sie die Angaben überprüfen und präzisieren können. Wer zum Beispiel eine eigene Sickergrube für das Regenwasser hat oder wer – ohne das Kanalnetz der Stadt zu nutzen – das Wasser direkt in einen Bach einleitet, muss zum Beispiel nichts zahlen. Auch teilversiegelte oder schwach versiegelte Flächen, wie Rasengitter und Kieswege, können die Gebührenhöhe senken.

Wie Hartig nun mitteilt, seien mittlerweile 5 800 der 7 000 Fragebögen zurückgekommen. Wer keinen Fragebogen ausgefüllt hat, bei dem nutzt die Stadt ausschließlich die Daten aus der Luftbildauswertung.

„Die Angaben werden nun überprüft und ins System eingearbeitet“, so Hartig. Anschließend kann die Gebührenhöhe neu kalkuliert werden. Im Laufe des Jahres 2017 gibt es dann den ersten Bescheid nach der neuen Gebühr.

zur Startseite