Neue Wanderziele gesucht Die Interessengemeinschaft „Wir – für ein schönes Hartha“ hat fast 80 Wanderer mobilisiert. Jetzt sind die Bürger gefragt.

Fast 80 Wanderfreunde folgten der Einladung der Interessengemeinschaft „Wir – für ein schönes Hartha“ vom Heimatverein zu einer Wanderung in der Fröhne. © André Braun

Alles hat gepasst – das Wetter, die Organisation und die Versorgung. Fast 80 Wanderfreunde folgten der Einladung der Interessengemeinschaft „Wir – für ein schönes Hartha“ vom Heimatverein zu einer Wanderung in der Fröhne. „Bestens gelaunt, in Erwartung schöner Winterimpressionen sowie Wissens- und Staunenswertes über die Stadt zu erfahren, brach die große Wandergruppe in der Harthaer Südstadt auf“, so Sylvia Reichert-Penzel von der IG. Die Organisatoren hatten nicht mit solch einem Interesse gerechnet. „Wir haben uns über den Zuspruch sehr gefreut. Es war eine rundum gelungene Sache“, sagte Regina Roßberg von der IG.

Bei der Wanderung genossen die Teilnehmer nicht nur die schönen Winterimpressionen. Die Route führte über den Heegweg. Am Rondell Bismarckstein wurde über den ehemaligen Flugplatz eingangs der Fröhne berichtet. Manfred Kapplick (86) hatte seine Erinnerungen aufgeschrieben, wie er die Ereignisse auf dem Flugplatz als Fünfjähriger erlebte. Frank Zenker übernahm den Vortrag des Berichtes.

Zudem wurde darüber informiert, dass durch die IG im Zusammenwirken mit der Stadt Hartha einen Rastplatz mit Steinbänken und einem Steintisch errichten lassen will. Die Wanderer erfuhren etwas über das gleichnamige Wald- und Erholungsgebiet sowie über das „Waldhaus“, das einmal eine beliebte Ausflugsgaststätte war. Von Georg Richter von der IG gab es interessante Details zur ehemaligen Bahnstrecke Waldheim – Rochlitz, die künftig als Radweg genutzt werden soll.

„Es ist schon beeindruckend und interessant, wie viel man bei einer Wanderung über die Geschichte seiner Heimatstadt erfahren kann“, so Regina Roßberg. Die IG als Gruppe des Heimatvereins hatte bereits im vergangenen Jahr einige Wanderungen organisiert und will auch neben vielen anderen Aktionen noch mehr über die Geschichte von Hartha erforschen und Interessierten nahe bringen. „Anregungen zu Themen und Routen künftiger Rundgänge durch die Stadt beziehungsweise die Ortsteile nehmen wir gern unter Telefon Tel. 0151 20403057 entgegen“, so Sylvia Reichert-Penzel. Sie bedankt sich im Namen der IG bei allen, die zum Gelingen der Wanderung beigetragen haben.

