Neue Wanderwege in Freital geplant In Weißig und Kleinnaundorf sollen zwei neue Strecken entstehen – mit einem Ziel.

Wanderfreunde können sich wohl schon bald über zwei neue Strecken in Freital freuen. Im Technischen Ausschuss des Stadtrates wurden in dieser Woche die Pläne für neue Wanderwege in Weißig und Kleinnaundorf vorgestellt. In den kommenden beiden Jahren sollen sie umgesetzt werden.

Die Pläne in Weißig sind ambitioniert. Rund um den Ortsteil soll eine elf Kilometer lange Runde entstehen – zum Beispiel vorbei an einem ehemaligen Segelflugplatz, einer ehemaligen Tintenfabrik oder dem Haldengelände. Die insgesamt 40 Sehenswürdigkeiten an dem Weg werden mit Lehrtafeln und Schildern erklärt. Außerdem können sich die Wanderer mittels eines QR-Codes Informationen aufs Handy laden. Außerdem sollen einzelne Punkte der Runde auch für Rollstuhlfahrer zugänglich sein. Hinter der Idee steckt der Verein Freital-Weißig 2011. Die Kosten von insgesamt 70 000 Euro sollen teilweise durch das Förderprogramm Leader finanziert werden. 10 000 Euro will der Verein als Eigenleistung erwirtschaften.

In Kleinnaundorf sind die Pläne bescheidener. 5 500 Euro sind für einen insgesamt acht Kilometer langen Weg in und um den Ortsteil vorgesehen. Die Wege sind bereits vorhanden und müssten noch beschildert werden. Nur zwischen dem Quartier Am Segen und Kleinnaundorfs Zentrum wird ein neuer Pfad angelegt.

Die Stadträte müssen nun entscheiden, ob die das Geld freigeben. Die Mittel müssten im Haushalt für das kommende Jahr eingeplant werden. Die Diskussionen zu dem Finanzplan laufen derzeit.

