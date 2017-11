Neue Vorstellungen im Dresdner Kopfkino Dynamos Trainer fühlt sich im falschen Film. Dabei gleicht die Saison eher einer Serie, der die Hauptdarsteller fehlen.

Manchmal hilft nur noch der Griff an den Kopf, findet Uwe Neuhaus. Er weiß aber auch, dass Handauflegen allein an Dynamos unbefriedigender Situation nichts ändert – und hat deshalb andere Ansätze. © Robert Michael

Auch Uwe Neuhaus ist schuld, daran gibt es inzwischen keinen Zweifel. Die selbsterfüllende Prophezeiung des Trainers hat dazu geführt, dass Dynamo Dresden weiter auf den zweiten Heimsieg warten muss. Das 1:1 gegen Braunschweig am vergangenen Sonntag ist jedenfalls eines mit Ansage. „Jetzt hoffentlich keinen Gegentreffer“, habe er noch gedacht, gesteht Neuhaus – und kurz darauf fällt tatsächlich der Ausgleich.

Dem 57-Jährigen jedoch übersinnliche Kräfte zuzuschreiben, wäre Quatsch. Neuhaus ist vielmehr lange genug im Fußballgeschäft unterwegs und weiß um das Zusammenwirken von psychologischen Prozessen und der sportlichen Leistung, vor allem aber kennt er seine Mannschaft und den bisherigen Saisonverlauf. Gut gespielt hat Dynamo fast immer, nur die Ergebnisse passen nicht so recht dazu – weil insbesondere individuelle Fehler regelmäßig zu Gegentoren führen. So geschehen zuletzt bei den Niederlagen in Nürnberg und Freiburg und gegen Braunschweig schon wieder.

Man kann das als Ergebniskrise abtun und damit der unbefriedigenden Situation zumindest etwas Positives abgewinnen. Schlecht spielen und wenig Punkte holen wäre schließlich fatal, wie Neuhaus findet. Deshalb sei er schon froh über die Spielweise. „Aber es tröstet nicht.“

Für ihn hat die Lage sowieso nicht nur mit der Abwehr zu tun, sondern konkret auch mit dem Offensivverhalten. In diesem Zusammenhang verweist der Trainer auf seine letzten Worte, mit denen er die Mannschaft im Braunschweig-Spiel aus der Kabine in die zweite Halbzeit verabschiedet hat: „Denkt dran: Nicht verwalten, wir gehen auf das zweite Tor.“

Passiert ist das Gegenteil. Die Gäste werden mutiger, trauen sich öfter aus der Deckung, wollen den Ausgleich. Dann kommt auch noch die selbsterfüllende Prophezeiung dazwischen – und die Angst vor dem Gegentor. „Ich glaube, dass das jeder ein kleines bisschen im Hinterstübchen hatte“, sagt Neuhaus.

Ursächlich verantwortlich für den Gegentreffer, den 20. im zwölften Spiel, sei aber das nicht erzielte zweite Tor. „Wir haben den K.o. nicht geschafft. Das wurde mit zunehmender Spielzeit immer mehr zum Problem, auch zum Problem des Kopfes“, erklärt Neuhaus. Und er spricht vom Kopfkino, also von den Erinnerungen an die vielen vorangegangenen Spiele, die nach dem gleichen Schema abliefen.

Eine andere, weiterführende Frage aber ist: Wer hätte eigentlich für den von Neuhaus angesprochenen K.o. sorgen sollen? Hauptdarsteller der Vorsaison wie der einsatzstarke Torjäger Stefan Kutschke oder auch der gewiefte Techniker Akaki Gogia sind Dynamo im Sommer abhandengekommen, und echte Nachfolger hat diese Serie noch nicht hervorgebracht.

Über die Gründe mutmaßt der Trainer. „Wenn ich den einen oder anderen hätte mehrfach hintereinander spielen lassen, wäre es ihnen vielleicht schon gelungen, zum Entscheider zu werden“, rätselt Neuhaus. Gegen Braunschweig versucht er es mit seiner Version von „Sieben auf einen Streich“. Und anfangs scheint diese unerwartet umfangreiche, für Neuhaus eigentlich untypische Personalrotation auch den gewünschten Erfolg zu bringen.

Ausgerechnet Patrick Möschl, der zuvor dreimal nur auf der Tribüne Platz nehmen durfte, sorgt mit einem Freistoßtreffer für das 1:0 und hat in den Anfangsminuten auch darüber hinaus einige gute Aktionen. Danach aber baut er ab – weil ihm die Spielpraxis fehlt und/oder auch die Feinabstimmung zu den Mitspielern!?

Neuhaus verneint. „Das haben wir mittlerweile gut in den Griff bekommen und schon auf vielen Positionen gleichwertige Spieler, die die Automatismen verinnerlicht haben“, betont er, was sich natürlich auch negativ auslegen lässt: viele Gleichwertige, aber keinen Ausreißer nach oben. Stichwort Hauptdarsteller. Wieder widerspricht der Trainer. „Ich traue einigen Spielern zu, die Rolle irgendwann zu übernehmen. Im Moment fehlt dafür auch der Erfolg des Vorjahres. Auf der Basis kann man ganz anders agieren“, erklärt Neuhaus.

Die Gewissheit, irgendwann ein Tor zu erzielen, habe Dynamo in der vergangenen Saison oft begleitet, meint Neuhaus, und er sagt: „Weil wir es genau wussten. Diese Sicherheit, diese Denkweise, diese positive Ausstrahlung ist eine andere, als wenn man daran denkt, ja keinen Gegentreffer zu kassieren.“ Also wieder Kopfkino – nur andersherum, nämlich mit Happy End.

Bleibt die Frage, ob und wann die unbefriedigenden Vorstellungen endlich ein Ende haben. Wie lässt sich das Kopfkino ausschalten? „Daran kann man natürlich arbeiten, das ist kein Thema“, sagt Neuhaus. Es gehe darum, Erfolgserlebnisse im Training zu schaffen und sich damit Sicherheit anzueignen – damit es am Sonntag in Kiel vielleicht so läuft: Dynamo geht wieder in Führung und gewinnt trotzdem, womöglich gar ohne Gegentor.

Soziologen sprechen in solchen Fällen dann übrigens von der selbstzerstörenden Prophezeiung.

