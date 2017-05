Neue Vorsitzende für Gewerkschaftsbund Anja Oehm ist die neue DGB-Kreischefin. In ihrer Antrittsrede nimmt sie vor allem ältere Menschen in den Blick.

Anja Oehm ,55, ist die neue Kreisvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Oehm ist engagiertes Verdi-Mitglied. © privat

Fünf Jahre nach der Gründung des Kreisverbandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wird dieser erstmals von einer Frau geführt. Anja Oehm wurde vor Kurzem von den sieben Mitgliedsgewerkschaften des DGB zur neuen Vorsitzenden gewählt.

Die 55-Jährige arbeitet im Hauptberuf als Sekretärin in der Grundschule Rosenthal-Bielatal und im Kreisbüro des Linke-Bundestagsabgeordneten André Hahn. Mitglied des DGB ist sie über die vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Für die Gewerkschaft arbeitet Anja Oehm ehrenamtlich im Bundesvorstand sowie auf Landes- und Bezirksebene.

Der DGB-Kreisverband werde sich auch in den Bundestagswahlkampf einmischen, so Oehm. Ein Thema sei dabei die Rentenpolitik. „Nach der derzeitigen Gesetzeslage werden gerade auch in unserem Landkreis künftig viele Menschen in Altersarmut leben“, sagt sie. Ihr sei deshalb wichtig, zu einer gesetzlichen Altersabsicherung zu kommen. „Diese muss im Alter ein Leben in Würde ermöglichen“, sagt sie.

Alle vier Jahre werden die regionalen Vorstände des DGB neu gewählt. Thomas Dißelmeyer führte den Kreisverband seit seiner Gründung 2012 als Vorsitzender an. 2013 wurde er im Amt bestätigt. Wegen eines beruflichen Wechsels außerhalb des Landkreises kann er seine ehrenamtliche Arbeit in der Region nicht fortsetzen.

zur Startseite