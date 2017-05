Neue Vorschläge zum Auto-Tunnel Die Tunnel-Befürworter bringen einen Vorschlag, wie das Projekt nicht zu teuer wird.

Die Bürgerinitiative „Pro Tunnel“ schlägt vor, die Durchfahrt zu einem Auto-Tunnel über das Gelände der früheren Stadtgärtnerei zu führen, weil das Gelände dort deutlich tiefer liegt und teure Rampen so unnötig würden. © Kristin Richter

Die erste Beratung der AG „Tunnel Berliner Straße“ verlief sachlich und ergebnisoffen. Beide Seiten erläuterten ihre Argumente und Standpunkte. Die Tunnelgegner legten jedoch kein schriftliches Statement vor. Sicherlich ist es auch schwer, einige sachliche Argumente gegen das Projekt vorzubringen. In dem Artikel in der SZ vom 23. Mai über die erste Beratung der AG wurden die Bürger umfangreich informiert.

Nachzutragen wäre, dass mit den bisher rund 1500 Unterschriften eine deutliche Willensbekundung der Großenhainer für das Tunnel-Projekt besteht. Für diese große Unterstützung bedankt sich die BI. Es ist ein Projekt zur Verbesserung der Lebensqualität in Großenhain und vor allem der Anwohner westlich der Bahnlinie und wird deshalb mit öffentlichem Interesse weiter verfolgt. Dazu gehört auch das Thema B101. Auch hierzu haben wir einen Umgehungsstraßen - Vorschlag unterbreitet, denn der innerstädtische Verkehr dieser Straße wird zunehmend unerträglich. Eine Planung für eine Umgehungsstraße B 101 muss auf der Prioritätenliste der Stadt stets ganz oben stehen, denn so ein Projekt braucht einen langen Atem.

Nachdem nun eine AG gegründet wurde, kam es in der ersten Beratung zu dem einstimmigen Beschluss, dass ein Planungsbüro in Dresden zu beauftragen ist, eine Machbarkeitsstudie mit Varianten und Kostenprognosen sowie verkehrstechnischen Auswirkungen zu erstellen. Also ist ein zweiter Schritt getan.

Beide Seiten wollen auch aktiv an der Projektplanung mitarbeiten. Es wird alles etwas Zeit in Anspruch nehmen, aber Zeit ist ja da, denn, wenn überhaupt, wird vielleicht erst in fünf Jahren gebaut. Ohne den Experten vorgreifen zu wollen, haben sich die BI-Sprecher natürlich auch Gedanken über mögliche und machbare Realisierungsvarianten ihrer Forderung gemacht. Im Gegensatz zu anfänglichen Forderungen, die Berliner Straße geradlinig weiterzuführen, favorisieren wir nun, nach einigen Einwänden und Überlegungen, eine wahrscheinlich am ehesten machbare und kostengünstigere Variante.

Es sollte eine zweispurige Straßenführung mit Rad- und Fußgängerweg von der Berliner Straße abbiegend durch einen Tunnel über das Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei zur Wildenhainer Straße führen. Also um den ehemaligen hochliegenden Bahnübergang herum. Durch die zwei notwendigen S-Kurven entsteht zwangsläufig ein beruhigter Verkehr. Etwas Ruhe bleibt also den Anwohnern erhalten, denn dann fahren dort alle langsam und ruhig und auch bald die ersten E-Autos durch die Stadt.

Mit diesem Vorschlag wird vermieden, auf der Berliner- und Wildenhainer Straße aufwendige und teure Rampen zu bauen. Damit werden auch die bestehenden Gebäude durch die Baumaßnahmen nicht gefährdet und die Rosa-Luxemburg-Straße wird nicht abgeschnitten. Die Fahrbahneinengung an der Wildenhainer Straße in Höhe Dr.-Külz-Straße könnte ebenfalls bleiben. Damit denken wir, auch den Tunnelgegnern entgegenzukommen.

Die Forderung nach einem Autotunnel ist aus unserer Sicht ein Projekt, das der städtischen Werbung, eine in jeder Hinsicht verkehrsgünstige Stadt im Grünen zu sein, gerecht wird. Es bleibt also spannend, was das Planungsbüro vorschlägt und am Ende der Stadtrat entscheidet.

Aufgeschrieben von Michael Starke, Bürgerinitiative Tunnel-Blick und Mitglied der Arbeitsgruppe Tunnel.

