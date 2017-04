Neue Vorhaben in der Leader-Region gesucht Bis 19. Mai können Anträge für eine EU-Förderung von Projekten eingereicht werden.

Das ist das Gebiet der Leader-Region Silbernes Erzgebirge. © SZ

Die lokale Aktionsgruppe der Leader Region „Silbernes Erzgebirge“ ruft dazu auf, neue Vorhaben einzureichen. Alle Themenbereiche sind aufgerufen und mit entsprechendem Budget hinterlegt. Verschiedene Maßnahmen können gefördert werden wie etwa die Weiterentwicklung des ÖPNV-Angebots oder die Sanierung denkmalgeschützter oder historisch wertvoller Bausubstanz. Wie Klingenbergs Bürgermeister Torsten Schreckenbach auf der Gemeinderatssitzung am Dienstag bekanntgab, haben Interessierte noch bis 19. Mai die Gelegenheit, ihre Projektanträge einzureichen. Neu sei als Voraussetzung eine vorherige Beratung beim Regionalmanagement der Region, als Frist hierfür ist der 10. Mai gesetzt. Eine frühzeitige Terminvereinbarung werde daher empfohlen. Beim Beratungsgespräch erfahren Antragsteller mehr über die Förderfähigkeit ihres Projekts und die konkreten Förderkriterien. (SZ/aeh)

Ansprechpartner für Interessierte ist das Regionalmanagement „Silbernes Erzgebirge“ in Freiberg. Kontakt 03731 692698 oder per E-Mail an info@re-silbernes-erzgebirge.de. Mehr Infos gibt es im Internet unter www.re-silbernes-erzgebirge.de

