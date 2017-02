Neue Vogelgrippe-Fälle im Landkreis Mit den Nachweisen bei drei toten Schwänen erhöht sich die Zahl der Geflügelpest-Ausbrüche auf elf. Und es gibt einen weiteren Verdachtsfall.

Schwäne sind im Landkreis Meißen am stärksten von der Vogelgrippe betroffen. © Sven Görner

In der vergangenen Woche hatte das Landratsamt Meißen den Ausbruch der Geflügelpest in Nünchritz gemeldet. Das Virus war dort bei einem tot aufgefundenen Graureiher nachgewiesen worden. Am Montag hat das Friedrich-Löffler-Institut als nationales Referenzlabor für die Geflügelpest nun drei weitere Fälle bestätig. Betroffen davon sind drei Schwäne. Gefunden wurden die verendeten Vögel am Ufer der Großen Röder an der Radeberger Straße in Radeburg, am Elbufer in Höhe Wirtshaus Wildberg in der Gemeinde Klipphausen und an der Elbe an der Leckwitzer Straße im Ortsteil Boritz der Gemeinde Hirschstein.

Mit diesen neuen Geflügelpest-Ausbrüchen erhöht sich die im Landkreis nachgewiesene Zahl der Vogelgrippe-Fälle auf elf. Die ersten beiden hatte es am 19. Januar bei Wildgänsen in Moritzburg und Radebeul gegeben. Es folgten zweit weitere Fälle in Meißen (Wildgans und Schwan), einer in Radebeul (Wildente) sowie ein Schwan in Großdittmannsdorf und eine Möwe in Großenhain. Betroffen ist der Landkreis zudem durch mehrere Geflügelpest-Ausbrüche in Dresden. Um die Fundorte der infizierten Tiere wurden im Umkreis von drei Kilometern Sperrbezirke eingerichtet, sowie im Radius von zehn Kilometern Beobachtungsgebiete. Diese erstrecken sich mittlerweile fast über den gesamten Landkreis.

Nach Auskunft des Landratsamtes zeichnet sich ab, dass das Probenaufkommen zurückgeht. Allerdings rechnet das Veterinäramt noch in dieser Woche mit einem positiven Befund eines getesteten Schwans aus Niederlommatzsch.

