Neue Vizepräsidentin beim Roten Kreuz Die DRK-Mitglieder haben neu gewählt. Dabei gab es einen Wechsel in der Führungsspitze des Kreisverbands.

Der Rot-Kreuz-Kreisverband Dippoldiswalde hat turnusgemäß sein Präsidium neu gewählt. An der Spitze steht weiterhin Günter Braun aus Reinhardtsgrimma und der erste Vizepräsident bleibt Hans-Peter Horna von der Bergwacht Geising, wie Axel Werthmann, der Vorstand des Kreisverbands, informierte. Christian Preußcher, der bisher Vizepräsident war, hat sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl gestellt. Er ist jetzt Ehrenmitglied. Ihm folgte Grit Bendel nach, die als Ärztin für Inneres in Dippoldiswalde arbeitet und bei der Bergwacht Hermsdorf/E. aktiv ist. Die Mitglieder haben Heiko Horn aus Pretzschendorf neu ins Präsidium gewählt, der beim Blutspendedienst Chemnitz arbeitet und dort für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Franz Pretzsch aus Klingenberg ist Schatzmeister, Gerd Geißler Kreisbereitschaftsleiter, und Beatrice Otto kümmert sich um die Jugendarbeit im Kreisverband. Weitere Präsidiumsmitglieder sind Regina Strauß, Ute Methner, Max Vogel, Wolfgang Zimmermann, Heike Fleischer und Holger Meyer. Das Präsidium ist jetzt für drei Jahre gewählt, bis die nächsten regulären Neuwahlen auf dem Programm stehen. In der täglichen Arbeit vertritt der Vorstand den DRK-Kreisverband, der aber nicht gewählt wird. Der Vorsitzende des Vorstands ist Axel Werthmann, Vorstandsmitglied ist der Rechtsanwalt Michael Müller.

Der DRK-Kreisverband ist für den Rettungsdienst im Altkreis Dippoldiswalde verantwortlich. Er betreibt weiter Kindereinrichtungen in Frauenstein und Dippoldiswalde, ein Wohnheim für Behinderte in Dippoldiswalde sowie ein Seniorenpflegeheim in Glashütte, die Dippser Tafel und die Kleiderkammer.

