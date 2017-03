Neue Verzögerung beim Arnhold-Bad Schwimmgäste müssen sich weiter gedulden. Nun soll die Einrichtung erst im Juni öffnen. Schuld an dem Aufschub ist auch der Winter.

Das Georg-Arnhold-Bad bekommt auch einen neuen Saunabereich. Im Gegensatz zu den anderen Arbeiten liegt die Dresdner Bäder GmbH damit im Plan. © Visualisierung: Dresdner Bäder GmbH

Erst Dezember, dann April, nun Juni – erneut müssen die Planer die Wiedereröffnung des Georg-Arnhold-Bades verschieben. Nun sollen spätestens zum Sommeranfang die Badegäste wieder kommen können. Also am 21. Juni. Grund für die Verzögerung sei auch der lange Winter, sagt Dörte Gregor, Sprecherin der Dresdner Bäder GmbH. Wegen der kalten Temperaturen hätten einige Arbeiten nicht ausgeführt werden können. Zudem war es sehr schwierig, eine Firma für Reparaturarbeiten der Dachkonstruktion zu finden. „Gleichzeitig wurden undichte Stellen an der Glasfassade entdeckt“, sagt sie. Demnächst kommen die Fliesenleger, und auch die Rutsche wird wieder eingebaut. Ende Juni sollen Frei- und Hallenbad zusammen öffnen. Die neue Saunaanlage öffnet planmäßig im Herbst, sagt die Sprecherin.

Die Besucher im sanierten Arnhold-Bad zahlen dann wohl bundesweit die höchsten Hallenbad-Eintrittspreise. Zu diesem Schluss kommt das Vergleichsportal Netzsieger. Dort wurden die Eintrittspreise von kommunalen Einrichtungen in 20 deutschen Städten verglichen. Dresden liegt demnach an der Spitze, vor Hamburg und Berlin. Acht Euro zahlen Schwimmer hier, zum Beispiel für eine Tageskarte in der Halle am Freiberger Platz.

Allerdings bieten Dresdens Bäder auch einen Vorteil. In nur sechs der 20 Städte im Vergleich sind Stundenkarten erhältlich. In den unsanierten Hallen wie Klotzsche und Prohlis zahlt der Besucher zwei Euro pro Stunde. In den neuen, modernen Schwimmhallen wie Bühlau und am Freiberger Platz kosten anderthalb Stunden vier Euro. Das sei sinnvoll, sagt Sprecherin Dörte Gregor. „In die Sporthallen kommt der Badegast, um innerhalb einer Zeit seine Bahnen zu schwimmen und selten, einen ganzen Tag zu verbringen.“

