Neue Verwirrung im Fall Leon Wer die Fahrtkosten für den nierentransplantierten Jungen tatsächlich zahlen muss, ist noch unklar. Das Sozialamt wohl nicht.

Leon freut sich über den Herbst. Wer künftig seine Fahrtkosten zahlt, ist noch nicht endgültig geklärt. Foto: E. Kamprath © E. Kamprath

Wer bezahlt künftig die Fahrtkosten des kleinen Leon Ludwig aus Hermsdorf im Erzgebirge? Krankenkasse oder Sozialamt? Hier gehen die Meinungen offenbar auseinander. Das Schicksal des nierentransplantierten Viertklässlers, dessen Eltern sich die Fahrt zur regelmäßigen Untersuchung in Leipzig nicht leisten können, bewegte viele. Zuletzt lenkte nach Kritik auch seine Krankenkasse, die AOK plus, ein. Sie versicherte, die Fahrtkosten zu übernehmen. Zumindest so lange, bis das Sozialamt den Antrag der Ludwigs bearbeitet hat.

„Wir tun das jetzt, obwohl wir im Fall von Familie Ludwig nach wie vor das Sozialamt als eigentlich zuständigen Leistungsträger in der Pflicht sehen“, hatte AOK-Plus-Sprecherin Hannelore Strobel betont. Die Hermsdorfer Familie hat den Rat befolgt – und reichte diesen November einen Antrag beim Landratsamt in Pirna ein. Eine Entscheidung dazu steht noch aus, antwortet Anita Richter, die Amtsleiterin des dortigen Sozialamtes, auf SZ-Anfrage.

Allerdings stehen die Chancen offenbar nicht besonders gut, dass das Sozialamt in dem Fall zuständig ist. „Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung haben Anspruch auf Übernahme der Fahrtkosten, das stimmt“, sagt Anita Richter. „Und zwar dann, wenn sie im Zusammenhang mit einer Leistung der Krankenkasse vom Arzt verordnet wurden. Sind Personen in keiner Krankenkasse versichert, können Hilfen gewährt werden. Nur dann ist das Landratsamt zuständig.“ Im Fall von Leon bestehe aber eine Krankenversicherung in Form der Familienversicherung bei der Krankenkasse der Mutter. „Deshalb sind solche Kosten über die bestehende Krankenversicherung zu klären“, so die Sozialamtsleiterin.

Sozialamt ist am Zug

Die entsprechenden Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch seien nachrangig zu gewähren. Das heißt, eine Entscheidung über die Gewährung von finanziellen Hilfen ist demnach nur vorgesehen, wenn keine Krankenversicherung besteht. Generell wäre es so, dass das Sozialamt bei einem Positivbescheid denselben Umfang der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung gewährleisten müsse. „Damit soll verhindert werden, dass Empfänger von Sozialleistungen gegenüber Versicherten einer gesetzlichen Krankenversicherung besser gestellt werden.“

Die Krankenkasse wird nach der endgültigen Entscheidung des Sozialamts Stellung nehmen. Bis dahin übernimmt sie die Fahrtkosten nach Leipzig. Dort befindet sich das auf Dialyse bei Kindern spezialisierte Krankenhaus Sachsens. Leons Nieren hatten 2013 nach einer unverschuldeten Infektion mit Ehec-Bakterien versagt. Er musste täglich zur Blutreinigung. Die Heimdialyse klappte aber nicht gut. Sein Zustand verschlechterte sich. Weihnachten 2013 erhielt er eine Spenderniere. Die AOK strich jedoch in diesem August das Beförderungsgeld für Leon, weil es dem Zehnjährigen nach der Transplantation wieder gutgehe und seine hundertprozentige Behinderung von den Behörden aberkannt worden war. Nach einer gescheiterten Klage der Eltern ist jetzt das Sozialamt gefragt.

Wie es danach weitergeht, ist jedoch offen. Der Anwalt der Familie behält sich weitere Schritte vor. Leon geht es derzeit gut, obschon sein Blutdruck etwas höher ist als bei der letzten Untersuchung in der Klinik Mitte November. Das nächste Mal muss der Viertklässler am 22. Dezember nach Leipzig.

