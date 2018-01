Neue Vereinsspitze beim Karneval Der Friedersdorfer Verein hat sich neu aufgestellt. Der Nachwuchs wird künftig mehr eingebunden – auch beim Tanzprogramm.

Daniel Rißmann (links) und Andy Kloss teilen sich die Vereinsspitze beim Friederdorfer Karnevalsklub. Ab dem Wochenende wird es ernst, dann startet die Faschingssaison. © Matthias Weber

Am Sonnabend geht’t los. Die Faschingssaison startet, auch in Friedersdorf gibt der Friedersdorfer Karnevalsklub (FKK) seine erste Veranstaltung in diesem Jahr in die Turnhalle. Allerdings ohne den langjährigen Präsidenten Andreas Lauermann. Er hat seinen Hut genommen und sich aus dem Faschingsverein verabschiedet. Die frei gewordene Vereinsspitze teilt sich nun der „Nachwuchs“: Daniel Rißmann ist der Vorsitzende des Vereins. „Ich ziehe sozusagen die Fäden im Hintergrund.“ Andy Kloss übernimmt den repräsentativen Part als Präsident. Die beiden jungen Männer sind aber ebenfalls schon lange im Verein aktiv. Und in der Faschingsszene bekannt und beliebt für ihre Darbietung der „Aktuellen Kamera“. Der Verein hat die neue Saison zum Anlass genommen, einige Neuerungen zu schaffen und den Nachwuchs mehr einzubinden. So werden künftig auch alle drei Funkengarden im Wechsel zu den Abendversanstaltungen einen Tanz zeigen. Bisher war es üblich, dass nur die große Garde an den Abendterminen teilgenommen hat, die jüngeren nur beim Kinder- und Seniorenfasching tanzten. „Wir wollen aber auch die Jüngsten nach und nach an das Faschingsleben heranführen“, begründet Daniel Rißmann. Natürlich dürfe es nicht zu viel werden für die Kinder, deshalb wechseln sie sich ab. Was den Nachwuchs anbelangt muss den Friedersdorfern gerade im Tanz-Bereich nicht bange sein. In den Garden tanzen bei den mittleren Funken 18 Mädchen, in der kleinen Garde der Jüngsten 17. Sie kommen nicht nur aus Friedersdorf, sondern auch aus den umliegenden Orten, wie Neusalza-Spremberg – wo es keinen Faschingsverein mehr gibt – Ebersbach, Neugersdorf.

Für mehr Gemütlichkeit soll künftig die neue „Knutsch-Ecke“ sorgen. So nennen die Friedersdorfer Karnevalisten einen Bereich, den sie neu hergerichtet haben. „Fasching ist ja manchmal auch eine Art Kennenlern-Börse“, sagt Rißmann. Und da wollen die Beteiligten es manchmal etwas ruhiger haben. Für diese Zwecke gab es früher die Kellerbar. Sie muss aber aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben, der Raum hat keinen zweiten Fluchtweg, der aber vorgeschrieben ist. Neu aufgestellt haben sich die Karnevalisten auch in Sachen Musik. Ab der neuen Saison sorgt Alleinunterhalter „Dr. Taste“ für die Untermalung.

Karten werden noch am heutigen Donnerstag im Friedersdorfer Infozentrum, also dem ehemaligen Gemeindeamt, verkauft. Von 14 bis 17 Uhr gibt es hier die Tickets. Außerdem können sie über die Internetseite des Vereins oder telefonisch bestellt werden: 0151 12928299

Motto der Saison: „Von der Spree bis an die Seine, nach Frankreich soll die Reise geh’n“; nächste Veranstaltungen: 20. und 27. Januar (Jugendfasching), 4. Februar (Kinder-/Seniorenfasching), 3., 10. und 16. Februar

