Neue Verbindung in der geteilten Stadt Die provisorische Übergang zwischen Wildenhainer und Berliner Straße bringt Ost- und West-Großenhain zusammen.

Dieser provisorische Übergang führt über die Gleise am ehemaligen Berliner Bahnübergang. © Klaus-Dieter Brühl

Dieser Bauzaun weckt Erinnerungen. Erinnerungen an die schönste Zeit in der deutschen Geschichte. Damals vor mehr als 27 Jahren wurden ähnliche Übergänge von Ost nach West provisorisch eingerichtet. In Berlin und entlang der innerdeutschen Grenze konnten sich Menschen besuchen, kamen sich näher.

Diesen historischen Anspruch hat der neue Übergang zwischen der Wildenhainer und Berliner Straße in Großenhain sicherlich nicht. Aber eine Parallele ist unverkennbar. War damals die Hauptstadt in Ost und West geteilt, so ist es heute Großenhain. Zum Glück ohne Mauer und Schießbefehl, sondern nur durch die Bahn-Baustelle. Und auch nicht 28 Jahre, sondern gerade mal bis Ende 2017.

Ein klein wenig historisch ist der neue Übergang in Großenhain dann doch: Immerhin haben die Großenhainer offiziell ab Montag die Gelegenheit, über den ehemaligen Bahnübergang zu schlendern, der einst die Hauptmagistrale war. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll das voraussichtlich bis Ende September möglich sein.

