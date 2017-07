Neue Umleitungen wegen Bauarbeiten Auf der Mandaubrücke und der Kreuzung in Mittelherwigsdorf wird nächste Woche der Fahrbahnbelag erneuert.

Die Mandaubrücke und der Kreuzungsbereich vor der Bäckerei Häntsch in Mittelherwigsdorf sind vom 31. Juli bis 5. August voll gesperrt. Darüber informiert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). In dem Zeitraum werden die Fahrbahndecke der Mandaubrücke und des Kreuzungsbereichs vor der Bäckerei erneuert und Trinkwasserleitungsanschlüsse gewechselt, teilt Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert mit. Der Busverkehr wird in diesem Zeitraum von Zittau über Hörnitz nach Mittelherwigsdorf geführt. Im Anschluss an die Vollsperrung der S 139 wird es bis zum geplanten Bauende am 29. September zu kurzzeitigen Einschränkungen durch halbseitige Sperrungen kommen. Grund dafür sind Restarbeiten beim Straßenbau und Verlegungen von Trinkwasserleitungen auf Anwohnerstraßen und im nichtöffentlichen Bereich. Auf der Staatsstraße 139 in Mittelherwigsdorf wurden seit Ende Mai Trinkwasserleitungen und Mittelspannungskabel ausgewechselt. Außerdem wurden Leerrohre für den Breitbandausbau verlegt, alle desolaten Durchlässe und die Fahrbahndecke komplett erneuert.

Der Bau ist eine Gemeinschaftsmaßnahme von Lasuv, Sowag, Enso, Landkreis Görlitz und Gemeinde Mittelherwigsdorf. Die Arbeiten liegen im Plan und werden bis Ende September abgeschlossen, so Isabel Siebert. Der angekündigte Zeitraum der Vollsperrung bis zum 12. August wird eingehalten, sodass mit Beginn des Schienenersatzverkehrs zwischen Zittau und Mittelherwigsdorf ab 12. August die S 139 wieder für den Verkehr frei ist. (SZ)

