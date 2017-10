Neue Umleitungen ab Montag In Bischofswerda bekommt eine Straße neuen Asphalt, in Tröbigau wird eine Haltestelle gebaut – bei Vollsperrung.

In Bischofswerda wird die Clara-Zetkin-Straße gesperrt. © Archiv SZ

Die Clara-Zetkin-Straße in Bischofswerda wird in der kommenden Woche voll gesperrt. Die Arbeiten zur Erneuerung der Asphaltdeckschicht beginnen am Montag. Sie sollen bis zum Freitag abgeschlossen werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Gebaut wird in zwei Abschnitten, so dass der Parkplatz gegenüber dem Wesenitzsportpark auch weiterhin erreichbar ist. Baustart ist an der Einmündung Schillerpark/Bischofstraße. Für den Durchgangsverkehr wird eine Umleitung ausgeschildert.

Das Unternehmen Eurovia wird vier Zentimeter der Deckschicht abfräsen und anschließend eine ebenso dicke Asphaltschicht neu auftragen. Die Stadt finanziert die Baumaßnahme größtenteils aus den Zuwendungen des Freistaates für Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen auf kommunalen Straßen.

Gesperrt für voraussichtlich einen Monat wird ab Montag auch die Naundorfer Straße in Tröbigau. Dort wird eine neue Bushaltestelle gebaut. Eine Umleitung wird von Gaußig über Neukirch und Putzkau ausgeschildert, teilte das Landratsamt mit. (szo)

