Neue Umkleide für die Feuerwehr Die Gemeinde Laußnitz hat das alte Feuerwehrgerätehaus umgebaut. Die Übergabe wird nun groß gefeiert.

© René Plaul

Die Feuerwehr Laußnitz lädt am Sonntag zu einem Fest ein. Anlass ist die Übergabe des neuen Feuerwehrgerätehauses. Die Kameraden haben lange darauf gewartet. Denn die Bedingungen in Laußnitz waren schon lange nicht die besten: Die Umkleide war nur ein Mini-Verschlag, eine Absauganlage gab es nicht, die Rolltore mussten während des Einsatzes offen bleiben, weil sie nicht automatisch schließen konnten, und die nassen Schläuche wurden nach dem Einsatz mit viel Muskelkraft auf den Trockenturm am Gerätehaus gezogen.

Das ist nun alles anders. Die Gemeinde Laußnitz hat 200 000 Euro in die Hand genommen, um einiges in dem alten Feuerwehrgerätehaus zu verbessern. So wurde unter anderem der düstere Holzanbau abgerissen, in dem sich die Feuerwehrleute bisher immer umgezogen haben. Er wurde durch einen hellen Anbau ersetzt, der dreimal so groß wie der alte ist und auch Platz für einige Spinde bietet. Es wurde eine Fußbodenheizung eingebaut, die Winde am Trockenturm bekam einen elektrischen Antrieb und die Rolltore schließen jetzt von selbst. Ein halbes Jahr dauerten die Bauarbeiten, seit einigen Monaten wird es bereits genutzt (SZ berichtete).

Der Tag der offenen Tür beginnt am Sonntag 10 Uhr mit der Übergabe des modernisierten Gerätehauses. 11 Uhr spielt die Schalmeienkapelle auf. 11.30 Uhr gibt es eine Vorführung von Staub- und Fett-Explosionen. Das Mittagessen kommt aus der Gulaschkanone und 13.30 Uhr startet passend zum Thema Umkleide eine Modenschau, die Feuerwehr im Wandel der Zeit präsentieren soll. Die Jugendfeuerwehr zeigt 14 Uhr ihr Können und 15 Uhr treten die Kindergartenkinder auf. Führungen gibt es natürlich auch. (SZ/pre)

