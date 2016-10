Neue Turnhalle ist bald fertig An dem Gebäude sind die letzten Arbeiten an der Reihe. Ende November wird gefeiert.

Die Bauarbeiten an der neuen Turnhalle in Freital-Zauckerode liegen in den letzten Zügen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind alle Bauarbeiten im Wesentlichen abgeschlossen. Derzeit werden noch Restarbeiten erledigt, unter anderem an der Elektrik und der Lüftungsanlage. Außerdem sind die Bauarbeiter mit der Montage der Prallwand und dem Pflastern des Eingangsbereichs beschäftigt. Bis spätestens Anfang November sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein, heißt es aus dem Freitaler Rathaus. Danach muss die Halle noch gereinigt und von den Behörden abgenommen werden. Die feierliche Inbetriebnahme ist für Ende November geplant.

An der Ringstraße entsteht seit Herbst 2015 eine moderne Ein-Feld-Turnhalle mit Tribüne. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,75 Millionen Euro, zwei Drittel davon werden über Fördergeld finanziert. Die Gestaltung der Außenanlage und des Parkplatzes ist für 2017 geplant. Dann soll auch der Mehrgenerationenpark im Außengelände der Halle entstehen. Angedacht sind unter anderem ein Beachvolleyballfeld und eine Gymnastikwiese.

