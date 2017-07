Neue Türme für Bischofswerda Kinder entdecken ihre Stadt. Der Verein Aktiv für Kids und die Stadtführer haben dafür in den Ferien einiges in petto.

Wer baut den höchsten Turm? Jessica (links) und Louisa hatten am Montagnachmittag viel Spaß beim Verein Aktiv für Kids. In der Kinderferienwoche ging es an diesem Tag um Bischofswerdas Stadtgeschichte und Denkmale. © Rocci Klein

Unter dem Motto „790 Jahre Bischofswerda – Lerne deine Stadt kennen“ veranstaltet der Verein Aktiv für Kids in diesen Tagen eine Kinderferienwoche. Seit Montag können die Kleinen, aber auch die Größeren ihr Können und Wissen spielerisch unter Beweis stellen und erweitern. Den Start in die Ferienwoche machte das Thema Denkmäler und die Geschichte der Stadt Bischofswerda. Jeder Besucher konnte – in Anlehnung an den orangefarbenen Turm auf dem Altmarkt – seinen eigenen Mediaturm bauen oder auch einfach nur einen großen Turm aus Holzklötzern.

Susann Rücker war mit ihrer Tochter Louisa dabei und baute einen Turm, der am Ende rund anderthalb Meter hoch war. „Ich finde es super, was hier jedes Jahr veranstaltet und mit eigenen Kräften auf die Beine gestellt wird“, sagte sie.

Thematische Ferienwoche

Zum dritten Mal richtet der Bischofswerdaer Verein eine solche thematische Ferienwoche aus. In den vergangenen beiden Jahren ging es um die Indianer. Das kam bei den Kids total gut an. In diesem Jahr also nun die Heimatstadt. Wie aber bringt man Kindern im Vor- und Grundschulalter Stadtleben in Bischofswerda nahe? „Ganz einfach. Wir tun es spielerisch und holen sie dort ab, wo sie sind“, sagt Corina Klix vom Verein Aktiv für Kids.

Am Dienstag beispielsweise ging es um die Gastronomie. Eine der ersten Fragen an die Kinder war: In welchen Bischofswerdaer Gaststätten seid ihr mit euren Eltern oder Großeltern schon gewesen? Außerdem konnten die Kinder selbst ihr Essen mit zubereiten. Obstspieße und Nudelspinnen standen dabei hoch im Kurs. René Schmidt, Vorsitzender des Vereins Aktiv für Kids, zog nach den ersten beiden Tagen ein positives Fazit: „Wir sind gut in die Woche gestartet. Die Veranstaltungen werden, wie schon in den vergangenen beiden Jahren, sehr gut angenommen.“

Wer in den ersten Tagen dabei war, der kommt wieder. Und er bringt andere Kinder mit. Am Mittwoch geht es um den Tierpark. Dabei werden die Kinder am Sitz des Vereins Sachsens kleinsten Zoo in Miniaturform nachgestalten und viel erfahren über die Anlage inmitten der Stadt und über deren Bewohner. Kinder können sich zum Beispiel anmalen lassen und beim Schneckenrennen mitmachen. Am Donnerstag geht es rund ums Thema Verkehr, am Freitag um Industrie und Wirtschaft in der Stadt. Keine trockene Geschichte, sondern Spaß und Erlebnis pur. Beispielsweise mit Hula-Hoop-Reifen aus Rohren und dem Gestalten von Bildern mit einer Schmiege. Nebenbei erfahren die Kinder auch manches über das Handwerk in der Stadt.

Keine Anmeldung erforderlich

Die Angebote gibt es bis zu diesem Freitag jeweils von 15 bis 18 Uhr an der Kamenzer Straße 58. Man kann alle drei Stunden bleiben oder nur mal kurz vorbeischauen. Eintritt wird nicht erhoben, und es ist auch keine Anmeldung erforderlich.

Auch bei einer Stadtführung, die in den Ferien speziell für Kinder angeboten wird, kann man Bischofswerda besser kennenlernen. Zur Premiere am Dienstag kamen zehn Mädchen und Jungen. Alle besitzen einen Ferienpass, in den sie im Anschluss an die Tour einen Stempel erhielten. Diese sind wichtig, denn wer zehn Aktionen des Ferienpasses mitmacht, darf sich am Ende der Ferien eine Überraschung im Bürger- und Tourismusservice abholen. Am 20. Juli, 16 Uhr, und am 1. August, 10 Uhr, finden zwei weitere Stadtführungen statt – mit Ferienpass kostenfrei, ansonsten kostet die Teilnahme einen Euro. (mit SZ/pi)

