Neue Türen fürs alte Spritzenhaus Noch ist unklar, wann die Fertigstellung beginnt. Das hängt vor allem von den Straßenbauarbeitern ab.

Reinhardtsgrimma. Das historische Reinhardtsgrimmaer Spritzenhaus soll in diesem Jahr neue Türen bekommen. „Wir möchten Glastüren einsetzen“, sagt Ortswehrleiter Thomas Flasche. Die in Grimme ansässige Firma Metallbau Göbel werde diese anfertigen. Offen ist, wann der Einbau beginnt. „Das hängt von den Straßenarbeiten ab“, sagt Flasche. So lange vor dem Spritzenhaus noch Baufahrzeuge der Firma, die die Ortsdurchfahrt saniert, stehen und die Flächen um das Gebäude noch nicht gepflastert sind, werde nichts passieren. Nach dem Einbau der Glastüren will die Reinhardtsgrimmaer Ortswehr hier ihre historische Feuerwehrtechnik zeigen. Die Wehr besitzt einige wertvolle Geräte. Dazu zählen unter anderem eine Handdruckspritze, die ihr 1882 der damalige Rittergutsbesitzer Ludwig Emil Aster der Feuerwehr geschenkt hat. Außerdem besitzt sie eine alte Holzschiebeleiter von 1920 und einen Hydrantenwagen. Mit der Sanierung des Gebäudes haben die Feuerwehr und der Heimatverein im Juni 2012 begonnen. Nach und nach haben deren Mitglieder das 1892 errichtete Gebäude zunächst von außen und dann von innen in Ordnung gebracht. Der Umbau und die Sanierung fanden und finden unter Leitung des langjährigen Ortswehrleiters Gunter Hayard und seinem Nachfolger Thomas Flasche statt.

