Neue Trinkwasserleitung in der Wiesenstraße Weil die alte Leitung sehr störanfällig war, wird nun ein Kunststoffrohr verlegt. Die Arbeiten gehen zügig voran.

Heino Kreßner von EST Döbeln verlegt die neue Trinkwasserleitung in der unteren Wiesenstraße. © André Braun

Schon Ende der Woche sollen die Arbeiten in der unteren Wiesenstraße beendet sein. Dann haben acht Grundstücke neue Anschlüsse und es wurde auf einer Länge von 160 Metern ein Kunststoffrohr verlegt. „Notwendig wurden die Arbeiten, weil die 45 Jahre alte Asbestzementleitung sehr störanfällig und überdimensioniert war. Die Arbeiten begannen Mitte Juni“, so der Bereichsleiter Trinkwasser der Oewa Detlef Bull. Die Oewa Wasser- und Abwasser GmbH arbeitet im Auftrag der Döbeln Oschatzer Wasserwirtschaft und hatte das Vorhaben im Plan. Außerdem wurden zwei Hydranten in Ordnung gebracht. Die Straße musste wegen der Bauarbeiten gesperrt werden.

Der Sportplatz Wiesenstraße ist jedoch über die Lindenstraße zu erreichen. Auf dem Areal stehen auch genügend Parkplätze zur Verfügung.

Die Wiesenstraße steht auch auf der Prioritätenliste für eine Oberflächenbehandlung durch die Stadt. Doch da sie einen hinteren Platz einnimmt, müssen die Anwohner noch etwas Geduld haben.

Auch im Oberdorf von Gersdorf wird auf einer Strecke von 700 Meter eine neue Trinkwasserleitung eingebaut (DA berichtete). Die Leitung liegt, die Straße ist für den Verkehr wieder freigegeben. Nun werden noch die Hausanschlüsse erneuert. (je)

zur Startseite