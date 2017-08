Neue Trikots für Budissa-Nachwuchs Die Bautzener A-Junioren haben einen neuen Brustsponsor.

Thomas Müller vom Vorstand der Volksbank Dresden-Bautzen (rechts) hat die neuen Dresse übergeben. Unser Foto zeigt ihn mit den beiden Nachwuchsspielern Julius Jährig (links) und Willi Berge. © privat

Fußball. Die Landesliga-Nachwuchskicker von der FSV Budissa Bautzen spielen in der laufenden Saison mit neuen Dressen. Kürzlich übergab Thomas Müller vom Vorstand der Volksbank Dresden-Bautzen die Spielkleidung im Sportzentrum Humboldthain. Veith Barthel, im FSV-Präsidium für Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchs zuständig: „Die Volksbank Dresden-Bautzen ist in der Sponsorenreihe der FSV Budissa Bautzen kein Unbekannter. Schon viele Jahre engagiert sich das Unternehmen im Verein und leistet somit einen sehr hohen Beitrag, attraktiven Fußball in der Region zu fördern.“ Thomas Müller begründete das Engagement des Geldinstituts damit: „Natürlich ist es auch sehr wichtig, den Nachwuchs mit ins Boot zu holen. Nur ein Engagement im Jugendbereich erhält zukünftig den Fußball in der Region.“ (SZ)

