Neue Treppe für Bücherratten Die beschädigten Stufen in der Bibliothek werden bis zum Sommer saniert. Und das ist noch nicht alles.

Die Treppen in der Stadtbibliothek haben eine Sanierung bitter nötig. Sie waren 1994 instand gesetzt worden, weisen aber schon wieder deutliche Schäden auf. © André Braun

Döbeln. Die Stadtbibliothek wird mal wieder zur Baustelle. Nachdem im vergangenen Jahr schon alten Kastenfenster gegen neue getauscht wurden, sind in diesem Jahr die Treppen an der Reihe. Die Sandsteinstufen der ehemaligen Schule waren von Generationen von Schülern ausgetreten worden. Seit der Teilsanierung des Hauses in den 90ern sind auch schon wieder 24 Jahre verstrichen, mittlerweile löst sich die Beschichtung der Treppen, so Stadtsprecher Thomas Mettcher. Die Stufen sollen deshalb mit Epoxidharz neu beschichtet werden. Voraussichtlich wird mit den Arbeiten im April begonnen, sagte Mettcher. Im Juni soll die Sanierung abgeschlossen sein. Sie wird so organisiert, dass eine der beiden Treppen von den Besuchern immer nutzbar ist. Die Decken und Wände in den Treppenhäusern werden im Anschluss frische Farbe bekommen.

Rund 100 alte Kastenfenster der Stadtbibliothek waren schon im vergangenen Jahr gewechselt worden. Allein das hatte etwa 150 000 Euro gekostet. Für die Sanierung der Treppen stehen noch einmal rund 50 000 Euro zur Verfügung.

Die Stadt nutzt für die Realisierung des Vorhabens Fördermittel aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“. Insgesamt stehen Döbeln 1,5 Millionen Euro vom Land und rund 500 000 Euro vom Bund zur Verfügung. Die Stadt ist mit 25 Prozent an den Investitionen beteiligt. Ursprünglich standen auf der Vorschlagsliste der Stadt rund 25 Bau- und Ersatzvorhaben, von denen die meisten schon beendet sind oder sich gerade in der Realisierung befinden. Einige wurden auch ganz gestrichen – wie etwa die Erneuerung des Tartanbelags im Stadion Bürgergarten. Zu den größten Vorhaben gehört die Verbesserung des Brandschutzes im Rathaus und im Gymnasium.

Auch etliche kleinere Vorhaben kann die Stadt mit dem Geld anpacken. So wird von vielen Besuchern die schlechte Erreichbarkeit des Friedhofs am Krematorium für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer bemängelt. Dieser Zustand ist bald Geschichte. Voraussichtlich im kommenden Monat wird mit den Vorbereitungen zum Einbau eines Hublifts begonnen, der Lift selbst wird im April montiert. Er wird an die Stelle gesetzt, an der sich derzeit die Treppe zum Friedhof befindet, so Mettcher. Eine neue Treppe wird direkt daneben angelegt, wo jetzt noch eine steile Rampe ansetzt. Während der Bauzeit soll der neue Wirtschaftseingang unterhalb des Parkplatzes als Zugang dienen, so Mettcher. Ursprünglich war statt des Lifts der Bau einer weniger steilen Rampe vorgesehen, die aber aus Platzgründen nicht gebaut werden kann.

Auch an der Grundschule Mochau wird Geld aus dem Förderprogramm verbaut. Dort waren schon im vergangenen Jahr notwendige Brandschutzmaßnahmen umgesetzt worden. Es wurden neue Fenster einschließlich Jalousien in verschiedenen Räumen und rauchdichte Türen in den Fluren eingebaut und vorhandene Türen nachgerüstet. Jetzt ist noch der Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung und einer Hausalarmanlage vorgesehen. Wann das geschieht, sei noch abzustimmen, so Mettcher. Eines der letzten Vorhaben bezieht sich auf die Sporthalle Choren. Dort ist eine Sanierung des Daches vorgesehen – die Realisierung erfolgt aber erst im kommenden Jahr.

zur Startseite