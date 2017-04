Neue Treppe am Papststein 30 junge Menschen engagieren sich und unterstützen die Mitarbeiter des Forstbezirk Neustadt beim Wegebau.

Eine alte Treppe, die vom Parkplatz am Papststein hinauf zur Bergwirtschaft führt, soll erneuert werden. © Marko Förster

Etwa 30 junge Leute werden am 26. April Mitarbeiter des Forstbezirk Neustadt beim Wegebau unterstützen. Eine alte marode Steintreppe, welche vom Parkplatz am Papststein hinauf zur Bergwirtschaft Papststein führt, soll erneuert werden. Das teilten die Paritätischen Freiwilligendienste Sachsen mit. Die Aktion ist Teil der Landesaktionswoche des Freiwilligen ökologischen Jahres vom 24. bis 28. April. Die Helfer sind alle für ein freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ) bei dem Freiwilligendienst engagiert. Das FÖJ ist ein Bildungsjahr für junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren. Es bietet die Chance, sich aktiv in verschiedenen Bereichen des Natur- und Umweltschutzes zu engagieren. (kk)

