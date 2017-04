Neue Trafostation an der Burgker Straße

Die Freitaler Strom und Gas (FSG) hat in den vergangenen Wochen eine neue Trafostation an der Burgker Straße am Platz des Friedens errichtet. Wie FSG-Geschäftsführer Ulrich-Rudolph mitteilt, hatte die alte Trafostation am gleichen Standort Feuchtigkeitsschäden. Außerdem sei die Technik in dem Häuschen veraltet gewesen. Im März wurde nun eine neue Station neben die alte gebaut. Die neue Station ist mittlerweile in Betrieb gegangen. Die alte Station soll in den kommenden Wochen demontiert und die Einzelteile sollen verschrottet werden. Für die FSG sind solche Bauarbeiten Routine. Insgesamt betreibt der Stromversorger in Freital 147 Trafohäuschen. Sie werden regelmäßig gewartet und, wenn nötig, ausgetauscht.

Die Trafostationen dienen dazu, um Strom aus dem Mittelspannungsnetz auf Niederspannung umzuwandeln, sodass die elektrische Energie in den Haushalten verwendet werden kann. (SZ/win)

zur Startseite