Neue Touristinfo wird später eröffnet Der Winter kommt der Stadt in diesem Jahr öfter in die Quere. Mehrere Bauvorhaben verzögern sich wegen der Witterung.

Die neuen Räumlichkeiten für die Touristinfo an der Hauptstraße sind noch nicht fertig. Am Haus fehlt bisher die Haupteingangstreppe. © Archiv/Arvid Müller

Der Winter kommt der Stadt in diesem Jahr öfter in die Quere. Mehrere Bauvorhaben verzögern sich wegen der Witterung. So auch die Fertigstellung der neuen Touristinformation in der Hauptstraße 12. Seit dem Frühsommer 2016 wird das ehemalige Commerzbankhaus umgebaut. Eigentlich war die Eröffnung der Touristinfo für den 1. März geplant. Schon in dieser Woche sollte der Umzug raus aus dem alten Standort an den Landesbühnen stattfinden.

Doch daraus wird nichts. Die neuen Räumlichkeiten sind noch nicht fertig. Am Haus fehlt bisher die Haupteingangstreppe. Außerdem soll noch eine Rampe für einen behindertengerechten Zugang gebaut werden. Als Grund für die Verzögerung nennt die Stadt unvorhersehbare zusätzliche Bauleistungen und wetterbedingte Ausfallzeiten. Der neue Eröffnungstermin ist jetzt für den 27. März geplant. (SZ/nis)

